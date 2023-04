L’arrière international de Toulouse Melvyn Jaminet est sorti sur civière lors de la rencontre face au Stade français, samedi, pour le compte de la 23e journée de Top 14. Jaminet (23 ans, 13 sélections) s’est blessé à la cheville droite sur un plaquage du Parisien Peniasi Dakuwaqa juste avant la pause (36e).

« Il a entendu craquer mais je n’en sais pas plus pour le moment. Il va passer des examens pour en savoir plus. C’est le point noir de la journée », a déploré l’entraîneur des avants Virgile Lacombe. Le joueur des Bleus, remplacé par Martin Page-Relo, a été transporté hors du terrain sur civière alors que le stade Jean-Bouin était debout en train de scander le nom de l’arrière du XV de France.

Une saison à publier pour Jaminet

Cette blessure vient noircir encore un peu plus une saison déjà pas bien réjouissante pour l’ancien arrière titulaire du XV de France, relégué dans la hiérarchie tricolore par Thomas Ramos. Déjà privé de la tournée d’automne avec les Bleus à cause d’un premier crac à la cheville, la gauche cette fois-là, Melvyn Jaminet va à nouveau devoir cravacher pour revenir à son meilleur niveau et espérer ne pas voir le Mondial en France lui passer sous le nez.