Sofiane Guitoune à la harpe, Joël Merkler au violoncelle ou encore Ugo Mola à la baguette. Ce ne sont pas des métaphores sur le dernier match joué par les rugbymen du Stade Toulousain, mais la scène qui s’est jouée cette semaine au sein de la Halle aux Grains. Le premier acte d’une rencontre entre les Rouge et Noir et les musiciens de l’Orchestre national du Capitole en mode masterclass, chacun pouvant échanger sur leurs pratiques. « Ils ont pu partager leurs expériences, nous avons des points communs, la passion et la capacité de jouer en équipe, cela demande des heures de travail et de sacrifice », rappelle le président des stadistes, Didier Lacroix.

« Nous avons cette rigueur, cette constance et le sens des autres, car pour bien jouer, de la musique ou au rugby, on doit se préoccuper des autres », renchérit le chef d’orchestre Pierre Bleuse qui a fait s’installer les rugbymen au milieu des pupitres, afin qu’ils s’imprègnent de le musique. Et compte bien jouer le match retour lors d’une journée d’immersion à Ernest-Wallon, lors d’un entraînement.





Le Stade Toulousain et l'@ONCT_Toulouse annoncent la tenue d'un concert caritatif exceptionnel : 𝗹𝗲 𝗫𝗩 𝘀𝘆𝗺𝗽𝗵𝗼𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 🎶



Au cours de cette soirée de gala, vous découvrirez une programmation mêlant rugby et symphonie 🤝



Un moyen d’élargir l’horizon des joueurs, loin des terrains ou des stages de cohésion en altitude. Loin de leur zone de confort. « Nous essayons de les immerger, nous les avons aussi amenés au théâtre pour éveiller leur sens. Ils avaient envie de toucher des instruments, certains en jouent d’ailleurs », assure Ugo Mola, l’entraîneur du Stade toulousain.

C’est aussi un avant-goût du concert caritatif qui sera donné le 22 mai prochain par ce « XV symphonique » au profit d’associations caritatives. Les joueurs ne prendront pas la place des musiciens, mais ils mettront un peu du leur pour faire rugby avec symphonie.