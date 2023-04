Stade Toulousain - Sharks : Toulouse écrase les Requins sud-africains et file en demi-finale… Revivez ce match en direct

08h00 : Bonjour les ami(e)s du rugby

Alors non, ce n’est pas le premier Stade Toulousain - Sharks de l’histoire, puisque la formation sud-africaine était venue gagner un match amical (17-31) en février 2016. Mais c’est la première fois que les deux formations se rencontrent en Champions Cup. Forcément, puisque les provinces sud-africaines n’évoluaient pas dans cette compétition avant cette saison. Pour ce quart de finale à Ernest-Wallon, les leaders du Top 14 devraient logiquement partir favoris, six jours après avoir dominé en 8es au Stadium d’autres Sudaf', les Blue Bulls de Pretoria (33-9).

Mais leurs compatriotes de Durban, tombeurs des Irlandais du Munster (50-35) dimanche dernier, font bien plus peur même sans le 2e ligne des Springboks Eben Etzebeth, blessé et resté au pays. Avec Mapimpi, Am, Mbonambi, Thomas du Toit (éphémère ancien Toulousain) et le capitaine Kolisi, les Sharks s’appuient encore sur cinq champions du monde 2019.

» Parce que l’on ne sait vraiment pas ce que peut donner ce match, on se retrouve ici même dès 15h45