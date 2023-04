L’Afrique du Sud retient son souffle. A moins de cinq mois du début de la Coupe du monde de rugby, en France, les Springboks ont peut-être perdu leur capitaine, Siya Kolisi, touché au genou. Le joueur de 31 ans est sorti blessé en première période lors de son dernier match avec les Sharks.

Kolisi, qui doit par ailleurs signer au Racing 92 après le Mondial, souffrirait d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur selon la presse nationale.





« Si on lui recommande une opération, et qu’il accepte, il ne rejouera probablement plus cette année », a déclaré à l’AFP une source à la SARU. « L’autre option, c’est de laisser la blessure guérir mais ça peut prendre environ quatre mois, ce qui veut dire qu’il ne rejouerait pas avant septembre ». Dans ce second scénario, le capitaine des Boks manquerait probablement tous les matchs de préparation à la Coupe du monde.

Les Springboks potentiels adversaires des Bleus

L’Afrique du Sud entamera la défense de son titre mondial contre l’Ecosse à Marseille le 10 septembre, et rencontrera ensuite l’Irlande, la Roumanie et les Tonga dans le groupe B. Elle sera ensuite un adversaire potentiel du XV de France.