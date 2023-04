Angleterre - France EN DIRECT : Terrible, Dow inscrit un essai supersonique sur la première incursion anglaise du match (5-0)…

08h00 : Hello tout le monde !

Quoi de plus réjouissant ce samedi aprem qu’un crunch au féminin dans l’antre mythique de Twickenham ? Franchement, on devrait se régaler tant l’enjeu et le contexte sont au rendez-vous. C’est simple, les sélections anglaise et française ont (facilement) remporté leurs quatre premières rencontres du Tournoi des VI Nations. On a donc droit à la finale attendue, et le vainqueur de ce choc sera le vainqueur de la compétition. Twickenham devrait être bien garni, avec 55.000 spectateurs attendus, ce qui constituerait la plus grosse affluence de l’histoire pour un match de rugby féminin. Le favori reste évidemment le XV de la Rose, qui reste sur une impressionnante série noire de onze victoires de rang face aux Bleues. Mais le nouvel encadrement de l’équipe de France, mis en place après la dernière Coupe du monde, ne veut pas entendre parler du passé. Les partenaires d’Audrey Forlani ont une superbe opportunité ce samedi de s’offrir un Grand Chelem chez leurs si coriaces rivales. On a hâte de vous faire vivre ça en direct m’sieurs dames.

>> Rejoignez-nous à partir de 13h45 sur ce live, avant un coup d’envoi programmé à 14 heures.