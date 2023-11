Tout le monde attend ça : le retour de Victor Wembanyama sur le sol français pour les Jeux olympiques, l’été prochain. Après le fiasco à la Coupe du monde, l’équipe de France a besoin d’un sauveur, et tous les regards des supporteurs sont dirigés vers le nouveau joueur des San Antonio Spurs. Et pas que des supporteurs. L’intérieur du Real Madrid Guerschon Yabusele a ainsi « hâte de jouer avec lui, qu’on puisse s’apprendre des choses ».

« C’est l’avenir du basket français, ce qu’il fait c’est juste incroyable, assure l’ancien joueur de l’Asvel dans un entretien à l’Asvel. Être jaloux ou mauvaise langue, je ne suis pas du tout comme ça. Le fait qu’il soit dans l’équipe et tout ce qu’il va faire ça va aider tout le monde. Moi je suis à la recherche de titres avec l’équipe de France. C’est très important pour nous et pour le basket français. Partager mon temps de jeu avec lui sera un plaisir. »

Au-delà de l’équipe de France, Victor Wembanyama devrait, selon Guerschon Yabusele, devenir le visage de la NBA. « C’est quelqu’un de très gentil, il est vraiment motivé. Je suis sûr qu’il deviendra aussi le visage de la NBA. Ce qu’il fait c’est quand même assez impressionnant. On dirait qu’il est facile. Pour l’instant, je ne l’ai pas vu en difficulté. Tout lui arrive facilement, il score facilement et il est avec un des meilleurs coachs qu’il aurait pu avoir. En termes de maturité et d’expérience il va vraiment beaucoup apprendre mais je lui souhaite que le meilleur. »