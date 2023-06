« Tout va si vite. » Victor Wembanyama ne pouvait pas trouver une meilleure expression pour définir sa trajectoire, après avoir lancé la première balle d’un match de baseball des New York Yankees, mardi, sous les applaudissements de quelque 46.500 spectateurs. Le jeune Français de 19 ans avait revêtu pour l’occasion le maillot blanc à rayures de la fameuse franchise du Bronx, floqué du numéro 5, qui a appartenu à la légende Joe DiMaggio.

Attendu pour devenir le numéro 1 de la draft NBA jeudi à Brooklyn, et pour rejoindre les San Antonio Spurs, le prodige de 2,24 m poursuit son opération séduction savamment orchestrée. Lundi, « Wemby » avait reçu un accueil de rock star devant une centaine de fans à l’aéroport de l’aéroport de Newark où il a débarqué en provenance de Paris.

« Wemby » sur les traces de LBJ et Stephen Curry ?

« Très rares sont les n° 1 de la draft auréolés du statut de superstar de franchise, observe Eric Pincus, du Bleacher Report. C’est ce que l’on anticipe pour Wembanyama. Et la NBA, consciente que deux de ses plus grandes stars, LeBron James et Stephen Curry, sont en fin de carrière, aimerait qu’un relais soit vite pris, que de nouveaux talents puissent captiver l’imagination de l’Amérique et du monde. Luka Doncic est de ceux-ci et on espère que Victor aussi. »

Celui qui est qualifié d’« extraterrestre » par LBJ en personne fait l’objet d’un énorme dispositif logistique et médiatique. Du 3 au 6 octobre 2022, la NBA avait organisé une opération promotionnelle pour le pivot et son club de Boulogne-Levallois, près de Las Vegas, afin de montrer le phénomène aux dirigeants des trente franchises et aux médias américains. Et en deux matchs, il leur en avait donné pour leur argent, passant 37 et 36 points à l’Ignite, formation de la G-League, l’antichambre de la NBA, se montrant totalement imperméable à la pression.









L’instance a ensuite déboursé 133.000 euros, certes une bouchée de pain à son échelle, pour diffuser sur son application les matchs de Wembanyama dans le championnat de France. Une première. « Victor est un joueur incroyablement prometteur, qui semble avoir tous les attributs pour changer la donne, souligne à l’AFP le numéro 2 de la NBA, Mark Tatum. Nous avons constaté l’énorme intérêt qu’il a suscité, également à travers ses meilleures actions diffusées sur nos réseaux sociaux. »

Les chiffres attestent de la « Wembamania », puisque ses 350 millions de vues générées sur l’ensemble des plateformes de la ligue en ont fait le huitième basketteur le plus suivi de la saison écoulée, certes loin derrière LeBron James (1,3 milliard) mais devant Nikola Jokic (dixième, 253 millions), champion avec les Nuggets. Le tout sans avoir encore joué dans ce championnat…

Une aubaine pour les Spurs et la NBA

Du côté de San Antonio, au Texas, les abonnements pour la saison prochaine se sont déjà arrachés, y compris ceux des onéreuses trois premières rangées de l’AT & T Center, délaissées ces dernières années, selon les dirigeants de la franchise. Certaines places se sont aussi revendues à plus de 500 dollars, pour un match à Sacramento prévu le 3 juillet, sans certitude aucune que Wembanyama y participe.

Avant que les Spurs ne décrochent le jackpot, un dirigeant, interrogé par ESPN, estimait que sélectionner Wembanyama à la draft ferait augmenter la valeur de l’heureuse franchise d’au moins 500 millions de dollars. Pour la NBA, la manne financière semble être à l’avenant. « Un nouvel accord pour les droits de diffusion va être négocié prochainement, rappelle Eric Pincus. Les répercussions seront énormes pour la ligue, si Wembanyama attire les foules. »