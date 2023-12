Il y a enfin un successeur à Adrien Théaux, dernier skieur français à s’être imposé en descente dans une épreuve de Coupe du monde. C’était en décembre 2015, il y a une éternité donc. Le héros tricolore du jour se nomme Cyprien Sarrazin, qui a signé une immense surprise en l’emportant ce jeudi à Bormio (Italie). Il s’agit de la deuxième victoire de sa carrière en Coupe du monde, après le slalom géant parallèle d’Alta Badia il y a sept ans.

Le natif de Gap, âgé de 29 ans, s'est offert une course parfaite pour devancer de 0,9 seconde le Suisse Marco Odermatt et d’1,23 seconde le Canadien Cameron Alexander. Si on s’en tient à Bormio, il faut remonter à Luc Alphand pour trouver trace d’un succès français en descente, en mars 1995 puis en décembre 1996.

Odermatt leader de la Coupe du monde après la chute de Schwarz

Quatrième de la seconde descente de Val Gardena deux semaines plus tôt, Cyprien Sarrazin confirme de manière éclatante sa belle fin d'année 2023. Cette course a été marquée par la blessure au genou droit de l’Autrichien Marco Schwarz, alors leader du classement général de la Coupe du monde de descente.

Celui-ci a dû être hélitreuillé depuis la piste, après sa chute à mi-parcours dans les filets. Un coup dur qui a interrompu la descente de Bormio durant quelques minutes, et dont profite Marco Odermatt, double tenant du titre du gros globe et de retour au sommet de cette Coupe du monde.