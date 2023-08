Tout n’avait pas si mal commencé ce jeudi à Monaco pour le Paris Saint-Germain. Pensionnaire du chapeau 1, le champion de France a d’abord eu droit au Borussia Dortmund comme premier adversaire dans son groupe F de Ligue des champions, alors qu’il aurait pu tomber sur le Real Madrid, l’Inter Milan voire Manchester United, les terreurs du chapeau 2.

En revanche, l’ancien Lillois Joe Cole et Éric Abidal, préposés au tirage au sort, ont eu la main lourde en expédiant successivement l’AC Milan et Newcastle dans les pattes du PSG. Soit ce qui se faisait de pire, et de loin, dans les chapeaux 3 puis 4. 20 Minutes tente d’analyser la réelle qualité de l’opposition proposée à ce qui est toujours l’équipe de Kylian Mbappé.

BORUSSIA DORTMUND

Quelle ambiance ?

Le « Mur jaune », ce n’est pas une entreprise de peinture de Nantes, mais bien le surnom de la plus grande tribune debout d’Europe (24.500 personnes en format Bundesliga). La partie sud du Signal Idona Park (plus de 81.000 places) est l’âme du stade du Borussia, et la plus grande star du club de la Ruhr. Comme à Liverpool, on y chante le You’ll never walk alone, qui a encore pris tout son sens lors de la dernière journée de Bundesliga la saison dernière.

Alors qu’il lui « suffisait » de battre Mayence pour enfin devancer le Bayern Munich et devenir champion d’Allemagne, le BVB n’a pu réussir qu’un nul (2-2). Ce qui n’a pas empêché son entraîneur Edin Terzic d’être ovationné par son public. Christophe Galtier n’en est toujours pas revenu.

Quel niveau sportif ?

Comme indiqué précédemment, Dortmund n’a pas la même tête d’épouvantail que le Real ou l’Inter, sur lesquels le PSG aurait aussi pu tomber. Mais on parle tout de même du « presque » champion d’Allemagne en titre qui, s’il a perdu Jude Bellingham (Real Madrid) s’appuie sur des joueurs comme l’avant-centre franco-ivoirien Sébastien Haller, le jeune attaquant international allemand Karim Adeyemi (21 ans) ou les grognards Mats Hummels et Marco Reus. La saison dernière, le BVB s’est arrêté, comme le PSG, en 8es de finale de C1, battu par Chelsea (1-0, 0-2).

Neymar et Raphaël Guerreiro lors du 8es de finale retour de Ligue des champions, le 11 mars 2020 au Parc des Princes. Le Brésilien avait marqué, comme Juan Bernat. - Alexandre Simoes / AFP

Comment le PSG peut-il se trouer ?

Après avoir repris la tête de la L1, Paris arrive en confiance avant le match aller à Dortmund, en se souvenant de l’épopée de 2020, lorsqu’il avait sorti le BVB d’Erling Haaland en 8es (1-2, 2-0). « C’est la meilleure équipe du PSG de tous les temps », aurait lâché l’émir du Qatar selon un « insider » du club. Las… Milan Skriniar est expulsé dès la 2e minute après avoir pris le ballon des deux mains dans sa surface de réparation. Assourdi par le « Mur jaune », le défenseur slovaque avait cru entendre un coup de sifflet de l’arbitre. Penalty transformé par Haller et rideau.

AC MILAN

Quelle ambiance ?

Assister à un derby dans la capitale lombarde, c’est l’assurance de passer une soirée exceptionnelle. L’AC Milan et l’Inter se partagent San Siro et c’est unique au plus haut niveau européen. Alors oui l’enceinte, fondée en 1926, est vieillissante, et les deux clubs résidents voulaient détruire le plus grand stade italien (80.000 places) pour le remplacer dans les prochaines années par une structure neuve. Seulement, la Commission régionale du patrimoine culturel de la Lombardie a mis son veto au début du mois. L’âme de San Siro n’expirera pas de sitôt.

Quel niveau sportif ?

Après une éclipse de onze ans, le septuple champion d’Europe a conquis de nouveau le Scudetto en 2022. Si la saison dernière a été plus compliquée sur le plan domestique (4e), les Rossoneri ont poussé en revanche jusqu’en demi-finales en C1, avant de céder en demi-finale face aux voisins Nerazzurri. Avec Mike Maignan, Theo Hernandez et Olivier Giroud, le Milan AC présente de jolies nuances de Bleu, alors que l’ailier portugais Rafael Leão, passé par Lille, est intenable dans ses bons jours.

Gianluigi Donnarumma va retrouver son club formateur. - Just Pictures / Sipa USA / Sipa

Comment le PSG peut-il se trouer ?

Sifflé de bout en bout par son ancien public, Gianluigi Donnarumma réalise une partie cauchemardesque et se troue devant Giroud et Pulisic. En face, Maignan fait du Maignan et repousse toutes les tentatives de son trio d’équipiers en sélection Dembélé – Kolo Muani – Mbappé, qu’il connaît par cœur. « Si on inverse les gardiens, on gagne », confie Lucas Hernandez à son frère Théo au moment d’échanger les maillots. Manque de bol, le néo-Parisien oublie de mettre sa main devant la bouche et la thèse de la blague familiale avancée le lendemain pour désamorcer la polémique ne convainc personne.

NEWCASTLE

Quelle ambiance ?

Saint James’Park ? « C’est pour moi le plus beau stade du pays, celui où il y a le plus de ferveur », confiait Laurent Robert à l’automne 2021, lors du passage des Magpies sous pavillon saoudien. Le Français, ancienne gloire locale, n’est pas le seul à vanter les mérites de cet antre de 52.000 personnes. Les mauvaises langues observeront qu’il s’agit là du seul véritable pôle d’attraction à 100 km à la ronde, dans ce coin du nord-est de l’Angleterre. En attendant, que ses favoris se battent pour le maintien ou pour le haut du tableau, le public garde la même ferveur incandescente.

Quel niveau sportif ?

Depuis la fin du XXe siècle et l’époque d’Alan Shearer, les Geordies ont traîné leur peine. Jusqu’à l’arrivée de la manne du Moyen-Orient donc, qui a transformé Newcastle en nouveau riche, comme Manchester City ou le PSG auparavant. Cependant, les nouveaux dirigeants n’ont pas choisi de recruter des noms clinquants pour appâter le chaland dans les boutiques, comme le Qatar dans la capitale française. Ils ont gardé leur confiance à l’entraîneur Eddie Howe et renforcé peu à peu leur effectif.

Cet été, l’excellent milieu Sandro Tonali (23 ans) a ainsi été débauché au Milan AC. Il est devenu à 23 ans le joueur italien le plus cher de l’histoire. 4es de Premier League au printemps, le début de saison actuelle est toutefois plus compliqué (une victoire, deux défaites).

Comment le PSG peut-il se trouer ?

Auteur de 20 buts en 10 journées de Ligue 1, Kylian Mbappé marche sur l’eau, dans la foulée de son étonnante prolongation jusqu’en 2030. Mais le capitaine des Bleus déclare forfait le matin même du match à Newcastle, officiellement pour un ongle incarné au gros orteil du pied droit.

Quelques heures avant le coup d’envoi, Marca révèle que Kyky est en fait remonté contre le PSG, qui n’aurait pas respecté l’alinéa 4 du paragraphe 3 du nouveau contrat, prévoyant la présence d’une PS5 et d’une Sega Megadrive dans sa chambre d’hôtel en déplacement. Le quotidien madrilène indique aussi qu’une clause secrète permet à Mbappé de résilier unilatéralement son bail dès le mercato d’hiver. Complètement chamboulés, ses coéquipiers sombrent à Saint James’s Park.