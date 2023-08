Tirage au sort LDC EN DIRECT : Le PSG attend ses adversaires, forcément du lourd pour Lens… Suivez le tirage avec nous...

10h : C’est le grand jour pour les fans du PSG et de Lens !

Bon, les premiers ont davantage l’habitude de l’exercice que les seconds. Et ils sont davantage à l’abri d’un tirage au sort « de muerte » en Ligue des champions, étant positionnés dans le chapeau 1. Mais gare, car dans le chapeau 2, on retrouve entre autres le Real Madrid, Manchester United, Arsenal ou l’Inter Milan, finaliste malheureux de la dernière édition face à Manchester City (1-0). Côté nordiste, avec une place dans le chapeau 4 (sur 4), on va forcément tomber sur du lourd.

» On se retrouve vers 17h50 pour vibrer au rythme des boules tirées du côté de Monaco