L’entraîneur bordelais David Guion le reconnaît : « J’avais la crainte que le match s’arrête. J’ai évidemment repensé à Rodez. » Car moins de trois mois après la fameuse bousculade du joueur ruthénois Lucas Buades par l’un de leurs membres historiques, en plein match de Ligue 2 au Matmut Atlantique, les Ultramarines ont à nouveau fait parler d’eux lundi soir.

Le match de Ligue 2 opposant Ajaccio aux Girondins a en effet été interrompu pendant près d’une heure en raison d’une bagarre en tribunes entre supporteurs des deux équipes. L’arbitre Gaël Angoula a renvoyé tous les joueurs aux vestiaires après une dizaine de minutes de jeu car dans une tribune du stade François-Coty, quelques supporteurs ajacciens ont voulu en découdre avec leurs rivaux de Bordeaux.

Match arrêté à Ajaccio, des supporters bordelais ont commencé à chanter, hors parcage. Devbut de bagarre avec ceux d'Ajaccio, la police intervient.#acafcgb pic.twitter.com/gar379eFId — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) August 21, 2023



Quelques jours avant la rencontre, un arrêté préfectoral avait pourtant été publié afin d’interdire le déplacement des supporteurs bordelais en Corse. Des sièges arrachés ont été lancés et une barrière de sécurité a volé depuis une tribune du stade, selon les images du diffuseur beIN Sports. Les supporteurs des Girondins impliqués ont été évacués par les forces de l’ordre. Six d’entre eux ont été légèrement blessés, ainsi que deux stadiers, selon la préfecture. Après exactement 55 minutes d’interruption, les conditions ont été jugées conformes aux normes pour de la reprise du jeu, et le match a pu reprendre pour s’achever sur un score de 0-0.

Des tensions entre groupes bordelais la semaine passée contre Concarneau

Dans un communiqué, le club bordelais a « fermement condamné le non-respect par un groupe isolé de (ses) supporteurs de l’arrêté préfectoral interdisant leur présence au stade François-Coty d’Ajaccio ». « Le club est en contact étroit avec la préfecture et les délégués de la Ligue pour permettre leur expulsion, leur sanction, et salue la décision de reprise du match », poursuit le texte, précisant que les Girondins « prendront par la suite toutes les mesures nécessaires pour sanctionner ce comportement inadmissible qui ne reflète en rien la culture des supporteurs des Girondins ».

Une semaine plus tôt, les forces de l’ordre avaient dû intervenir au Matmut Atlantique, en marge du match Bordeaux-Concarneau (1-0), et ce en raison de débuts d’affrontements entre les Ultramarines et la North Gate, nouveau groupe de supporteurs bordelais créé en fin de saison passée et installé dans le virage nord. La commission de discipline de la LFP devrait en tout cas vite se saisir de ces nouveaux incidents impliquant les Girondins de Bordeaux, qui avaient subi le retrait d’un point ferme pour cette saison après le match interrompu (et perdu) contre Rodez.