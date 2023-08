Lucas Paqueta va-t-il passer cet été à côté du possible transfert de sa vie, à Manchester City, en raison d’une enquête sur des paris sportifs ouverte par la Fédération anglaise (FA) ? Pep Guardiola et les champions d’Europe en titre songeaient en tout cas fortement à recruter le milieu offensif de West Ham ces dernières semaines, et plus encore depuis la grave blessure récente de Kevin De Bruyne. Oui, mais il y a donc cette enquête qui fait fureur dans la presse britannique depuis vendredi.

Le Daily Mail et le Guardian affirment en effet que la possible implication de Lucas Paqueta dans cette affaire serait à l’origine de la complication des négociations du transfert entre les deux clubs anglais, alors qu’une transaction autour de 82 millions d’euros était selon eux en bonne voie. Si les détails des faits reprochés ne sont pas encore officiellement connus, Manchester City se veut prudent, conscient qu’Ivan Toney avait par exemple été suspendu huit mois en mai pour diverses infractions au règlement sur les paris sportifs.

Un carton jaune reçu contre Aston Villa aurait déclenché l’affaire

Le média brésilien Ge. Globo précise que l’enquête cible Lucas Paqueta depuis un match de Premier League contre Aston Villa (1-1), le 12 mars dernier, durant lequel il avait reçu un carton jaune. Il s’avère que ce jour-là, selon Ge. Globo, plusieurs comptes liés aux proches de l’ancien meneur de jeu de l’OL ont été créés sur le site de jeux en ligne Betway. Comme les utilisateurs y mettaient la somme maximale autorisée pour miser sur un avertissement de Lucas Paqueta durant ce match, les soupçons seraient devenus importants. Outre l’actualité mercato, cette affaire a déjà des conséquences sur la liste de la Seleçao dévoilée par le sélectionneur intérimaire Fernando Diniz.

Car Lucas Paqueta, écarté au dernier moment en vue de deux matchs éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, programmés en septembre, y fait figure de grand absent. « C’est une façon de le préserver pour qu’il puisse résoudre ces questions, a expliqué Fernando Diniz, vendredi en conférence de presse. Il faut du temps pour régler le problème. J’adore ce joueur et les portes seront ouvertes quand il parviendra à résoudre de façon positive cette histoire. » La porte de Pep Guardiola et des Skyblues sera-t-elle également encore ouverte d’ici-là ?