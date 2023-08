FC Metz - OM EN DIRECT : Vitinha arrache l'égalisation dans une fin de match totalement folle (2-2)...

Actualiser

23h05 : Allez, on va se quitter là-dessus. Pour rappel, on sera avec vous pour deux lives ce samedi, en plus du live mercato quotidien, à savoir OL-Montpellier (19 heures) puis Toulouse-PSG (21 heures). Merci pour votre suivi, excellente soirée à tout le monde ! La bise !

23h03 : Après avoir pris cher à Rennes (5-1) le week-end dernier, le FC Metz a tout de même sacrément bien réagi ce soir, alors qu’on ne donnait pas cher de leur peau contre l'OM à 0-1, à 10 contre 11. Grosse ambiance par ailleurs à Saint-Symphorien.

23h01 : Ah Kévin N’Doram vient réagir après le match sur Prime Video : « Je ne voulais offenser personne, je présente mes excuses si j’ai pu offenser quelqu’un ». Rappelons que le milieu lorrain avait annoncé à la mi-temps que les Messins jouaient « comme des tapettes »…

90e+10 : Finitooooooooo ! Et bien quel match de foufou, 2-2 et on s'est régalé !

90e+9 : Oukidja encore à la parade, sur un ballon que se disputaient Colin et Sarr.

90e+8 : Quelle tension encore là ! Ahah Oukidja prend un jaune pour gain de temps, c’est de bonne guerre, et vu les nouvelles règles, on ira en plus jusqu'à 90e+11.

90e+6 : Tête hors cadre d’Aubameyang, mais Oukidja se détend pour sortir la balle. Sarr récupère la balle mais son nouveau centre ne trouve personne. Grosse pression marseillaise là !!!!

90e+2 : Clauss manque sa demi-volée des 18 m, c’est nettement à côté.

90e+1 : Olalala la vivacité de dingo de Mbaye, qui a poussé Lodi dans ses retranchements avant de poser un centre-tir dangereux devant le but de Lopez. OK, tout peut arriver.

90e : Et ouiiiii, 9 minutes de temps additionnel ! Totale régalade, ça va donner un 4-4 ça !

87e : On sent que l’OM va absolument tout faire pour arracher la gagne. Et Vitinha semble bien chaud depuis son entrée en jeu, on miserait bien sur son doublé.

84e : Les sorties à l’instant de Sabaly et Mikautadze nous font avoir des doutes sur la possibilité du FC Metz d’être à nouveau dangereux offensivement. Mais quand même, ce que font les Lorrains à dix, c’est plus qu’inattendu !

83e : Vitinhaaaaaaaaaaaa égalise magnifiquement ! Quelle frappasse du Portugais en pleine surface, après un subtil décalage d'Harit. Il est décisif dès son entrée en jeu ! 2-2 donc !

81e : C’est ouuuuuuuuuuf !!!!!! Mikautadze défragmente les reins de Veretout sur la contre-attaque supersonique mais il bute sur une parade de Pau Lopez derrière ! Match de dingo officiellement validé !

80e : Enorme Oukidja qui enchaîne les manchettes WTF pour dégager son camp à l’arrache comme pas permis.

80e : Quelle parade d'Oukidja sur une superbe volée d'Harit, qui s'est envolé tel Vince Carter sur ce coup !!!!!

78e : OMG encore un poteau pour l’OM ! C’est toujours sur une belle tête, cette fois de Mbemba, qui trouve la base du poteau d’un Oukidja encore archi battu sur ce coup. Ça fait beaucoup là non ?

77e : Vitinha à la place de Balerdi, difficile de faire changement plus offensif +++ en tout cas pour tenter d’inverser cette soirée qui vire galère contre toute attente.

75e : Mughe et Vitinha lancés dans la bataille (à la place de Ndiaye et Balerdi) pour tenter de faire la diff dans cette fin de match totalement dingo.

73e : Ndiaye trouve le poteau messin ! Quel match fouuuuuuuuu les amis. Super centre de Veretout, Ndiaye s’envole et claque une tête qui trouve le poteau gauche d’un Oukidja archi-battu. L’OM est quand même maudit, épisode 77 en ce mois d’août.

71e : C’est totalement fou ! Mikautadze double la marque !!!!! Olala la grosse erreur de Pau Lopez sur ce corner ! Le ballon revient sur le meilleur joueur de la dernière saison de Ligue 2, qui lâche une demi-volée pas dingue. Mais celle-ci passe sous le ventre du gardien espagnol, pas net du tout là-dessus.

68e : Ah, Harit remplace le buteur du soir Soglo. On a nettement moins vu le minot en deuxième période, il faut le reconnaître. Mais pour une première titularisation en Ligue 1, ça reste une sacrée histoire.

66e : Cette fin de match en devient passionnante, comment Marcelino et l’OM vont-ils réagir ?

65e : C’est fou ça, égalisation messine de Sabaly !!!!! On ne s’y attendait pas du tout ! Cheikh Sabaly lâche une frappe du côté gauche totalement déviée par Valentin Rongier au départ. Pau Lopez est donc complètement pris à contrepied, tout est à refaire pour l’OM !!!!

59e : Pfiouuuuuuuu, expulsion logique du Messin Lô !!!!!! Quelle semelle affreuse du défenseur central messin sur Iliman Ndiaye ! On est rassuré de voir le Sénégalais reprendre sa place tant il s’est fait démonter sa cheville gauche là-dessus. Metz va avoir droit à une bonne quarantaine de minutes à dix donc.

57e : Frappe dangereuse du Messin Kévin N’Doram de 25 mètres. Ça passe pas si loin du but de Pau Lopez.

56e : Autre coup dur pour l'OM : Kondogbia sort blessé, remplacé par Veretout.

55e : But officiellement annulé par Jérôme Brisard. Ce qui n’est pas évident, c’est de savoir si c’était une erreur à ce point manifeste pour pousser les arbitres VAR à contacter Jérôme Brisard. L’OM n’est en tout cas pas gâté par l’arbitrage vidéo cette semaine…

53e : Aaaah attention, les images sont revues côté VAR, il semble y avoir une faute de Sarr sur Maziz au départ.

52e : Buuuuuuuuut de Rongier ! Aubameyang est décidément incroyable à la distribution ce soir. Il offre un caviar à Valentin Rongier, qui conclut de la tête.

48e : Mikautadzeeeeeeee proche d’égaliser ! Quelle parade réflexe en se couchant vite au sol de Pau Lopez ! Régulièrement critiqué, y compris par les supporteurs marseillais, le gardien espagnol est vraiment décisif sur ce centre en retrait de Sabaly. Candé s’était bien projeté mais il passe à côté du ballon. Par contre Mikautadze est bien là et se trouve en position d’égaliser. Mais gros gros arrêt donc !

46e : C’est reparti à Metz !

21h48 : Parfait Kévin N'Doram au micro de Prime Video : « Excusez-moi du terme mais on joue comme des tapettes ». Euuuuuuh, petit message au chargé de com du FC Metz : il ne faudra peut-être plus miser sur lui pour les prochaines interventions télé.

45e+2 : Mi-temps là-dessus. On radote mais qu'est-ce que c'est relou ce genre de décision de hors-jeu ! Franchement il a un micro bout de joue devant le défenseur messin là-dessus Aubameyang pfffff. Avance bien méritée pour l'OM en tout cas.



❌ But refusé à Aubemayang !

Au terme d'un superbe contre marseillais, le Gabonais se jette sur un centre de Kondogbia et tacle le ballon sous la barre d'Oukidja. Mais l'attaquant était hors-jeu de quelques millimètres !





45e+1 : But d'Aubameyang annulé pour un hors-jeu de très très peu, après un centre de Kondogbia. Super contre-attaque marseillaise mal récompensée, et joli dépassement de fonction au passage pour Kondogbia.

44e : Ah nooooooon, Ismaïla Sarr tergiverse trop là-dessus, alors qu’il avait encore potentiellement le break au bout du pied. Il va falloir qu’il soit plus tranchant face au but le garçon. Enorme taf d’Aubame au départ.

42e : La belle image du soir côté marseillais. Joli découverte que ce Soglo donc.

: La belle image du soir côté marseillais. Joli découverte que ce Soglo donc.



40e : OMG quelle frappe enroulée superbe de Candé de 25 m ! Heureusement pour l’OM, Pau Lopez est impeccable pour s’envoler et claquer la balle en corner. Surprenant sur ce coup le latéral gauche messin.

37e : Aaaaaaaah Sarr croque méchamment là !!!! « Caviar time » de ouf pour Aubameyang à la baguette, qui sert parfaitement l’ancien attaquant rennais (et messin). Celui-ci prend son temps mais il croise/écrase beaucoup trop sa frappe, seul face à Oukidja, légèrement décalé sur le côté droit. La balle de break était immense !

36e : Ah Soglo s’en veut ! Il a manqué son centre après un premier centre très dangereux de Clauss bien repoussé par Oukidja.

33e : Ce n’est pas une grande surprise, mais il a quand même une belle petite qualité de centre ce Renan Lodi. Là il n’était pas si loin que ça d’offrir une passe dé à Iliman Ndiaye. Oukidja était totalement mystifié par la trajectoire en tout cas.

28e : Metz met un peu le feu là grâce à Maziz et Mikautadze (sans surprise). Mais la défense marseillaise est pour l’instant plutôt solide. On ne sent donc pas un collectif traumatisé.

25e : Yeaaaah, Soglo deuxième plus jeune buteur de l'histoire de l'OM en Ligue 1 ! Plus jeunes buteurs avec l'@OM_Officiel en @Ligue1UberEats :



- Samir Nasri à 17 ans et 199 jours

- EMRAN SOGLO à 18 ans et 38 jours

Plus jeunes buteurs avec l'@OM_Officiel en @Ligue1UberEats :

- Samir Nasri à 17 ans et 199 jours
- EMRAN SOGLO à 18 ans et 38 jours
- Frédéric Meyrieu à 18 ans et 42 jours #FCMOM

: Yeaaaah, Soglo deuxième plus jeune buteur de l'histoire de l'OM en Ligue 1 !



22e : OK donc l’OM est passé en une semaine de 42 % de possession de balle à domicile contre Reims à 66 % jusque-là à Metz, normal !

17e : Petite frayeur pour l’OM : Chancel Mbemba rate son contrôle devant aux 18 m. Sabaly en profite pour récupérer mais il pousse trop son ballon. Pau Lopez parvient à s’en saisir. Sur le banc sur les premiers matchs officiels de la saison, Mbemba joue peut-être gros ce soir dans l’esprit de Marcelino.

16e : C'est exactement ce qu'on se disait. Mais quel Olympique a-t-on face à nous au juste ? Soglo titulaire cette semaine, Mughe la semaine passée, on est tous convalescents du Pana mais le temps de jeu accordé aux jeunes c'est beau.

Je suis pas sûr que ça soit déjà arrivé ces dernières années à l'OM.



Je suis pas sûr que ça soit déjà arrivé ces dernières années à l'OM. — MB (@MarwanBelkacem) August 18, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: C’est exactement ce qu’on se disait. Mais quel Olympique a-t-on face à nous au juste ?



14e : Buuuuuuuuut de Soglo !!!!! L’OM prend la tête de ce match et c’est mérité ! 75 % de possession et une grosse maîtrise collective sur cette action. Tous les joueurs offensifs ont touché la balle et ça se finit avec réussite car Aubameyang rate totalement sa frappe… qui finit dans les pieds du jeune inconnu du soir Soglo. Sans complexe, il réussit son contrôle et lâche une frappe qui trompe un Oukidja pas royal du tout pour protéger son poteau. Là aussi un brin de réussite car Colin dévie légèrement le ballon au départ.

12e : Oh oh trop classe ce coup du foulard en première intention d’Aubameyang pour ouvrir vers Sarr. Ce ballon est finalement approximatif mais sacré geste de l’ancien capitaine des Gunners.

11e : Le pressing messin n’est pas inintéressant pour gêner la sortie de balle de Lopez et Balerdi mais l’OM s’en sort assez sereinement.

9e : Saint-Symphorien réclame un penalty mais l’intervention de Clauss de Mikautadze était tranchante mais a priori correcte.

8e : Encore Sarr ! Il est partout. C’est simple, les trois premières frappes du match sont pour lui. Là c’est une audacieuse aile de pigeon au premier poteau sur corner. Ça passe de peu à côté.

7e : Enorme Ismaïla Sarr ! Il se joue complètement de la défense messine en repiquant sur son pied gauche pour signer une jolie frappe. Envolée nickel d’Oukidja qui met le ballon en corner.

2e : Incroyable, déjà un poteau pour Ismaïla Sarr ! Excellent centre de Soglo pour son premier véritable ballon chez les pros. Sarr est à la retombée au second poteau et enchaîne bien. Sa puissante frappe du droit est repoussée par le poteau d’Oukidja ! Ça part très très fort dites donc.

2e : L'OM monopolise déjà clairement le ballon.

21h00 : C'est parti à Metz !

20h55 : Saint-Symphorien a droit à une sacrée affiche quand même pour son retour en Ligue 1.

20h47 : Ah, petit point mercato FC Metz sur Prime avec le directeur du football messin Pierre Dréossi, conscient que Maziz et Mikautadze ne seront peut-être plus là dans deux semaines. 🗣️ Pierre Dréossi : "Il faut qu'on se renforce vite."



Le directeur du football du @FCMetz fait le point sur le mercato messin, notamment avec les départs possibles de Youssef Maziz et Georges Mikautadze.#FCMOM pic.twitter.com/5n0uxhconV — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 18, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Ah, petit point mercato FC Metz sur Prime avec le directeur du football messin Pierre Dréossi, conscient que Maziz et Mikautadze ne seront peut-être plus là dans deux semaines.



20h38 : Un onze messin avec l'excellent Mikautadze en pointe Il n'y a pas de réelle surprise dans le onze de Bölöni par contre. On aura un œil avisé sur la prestation de Georges Mikautadze : à quoi va ressembler le premier gros choc en Ligue 1 pour celui qui s'est trimbalé en Ligue 2 la saison passée ?



🔥 Le 1️⃣1️⃣ de départ grenat vous est présenté par @GroupeH2s ✨ pic.twitter.com/MrYqUOC3yY — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 18, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h34 : Grosse surprise côté OM, première en Ligue 1 pour Soglo ! En voilà une surprise dans la compo de Marcelino : le jeune milieu anglo-français Emran Soglo (18 ans) est titularisé sur le côté gauche ! Grande première en Ligue 1 pour lui, on va vous raconter ça.

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 👨‍🍳📝 #FCMOM

Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 aligné par 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑖𝑛𝑜 🇪🇸 pour cette 2ème journée de @Ligue1UberEats ! 👊



Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 aligné par 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑖𝑛𝑜 🇪🇸 pour cette 2ème journée de @Ligue1UberEats ! 👊 pic.twitter.com/HQuxvnDKkP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 18, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h30 : Heeeeeey, on se retrouve comme prévu pour ce match qui va lancer la deuxième journée de Ligue 1 !