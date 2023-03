Il restera, sans doute à jamais, l’homme ayant inscrit le plus de buts en une Coupe du monde. C’était en 1958, en Suède, où l’équipe de France avait atteint pour la première fois de son histoire les demi-finales, et Just Fontaine appartenait depuis à la légende du football mondial grâce à ses 13 réalisations. L’ancien buteur de Reims et des Bleus est mort ce mercredi à l’âge de 89 ans, a annoncé sa famille à l’AFP.





1933-2023 pic.twitter.com/b8ENf4PKu9 — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) March 1, 2023



Fin de carrière à 28 ans

Sélectionné à 21 reprises en équipe de France, il formait un duo redoutable avec un autre Rémois, Raymond Kopa, aussi bien chez les Bleus qu'en club, avant que Kopa ne parte au Real Madrid. Malheureusement, Fontaine avait dû arrêter sa carrière à l'âge de 28 ans seulement, à cause d’une double fracture de la jambe, en 1962. « On parle beaucoup de mon record, mais je l'aurais bien échangé contre cinq ou six ans de plus, car le foot était ma passion. J'étais au sommet », avait-il dit avec regrets en 2013. Il aura tout de même eu le temps d'inscrire 259 buts en 283 matchs, depuis ses débuts au Maroc en 1950 (il est né à Marrakech en 1933).

Devenu entraîneur par la suite, il avait pris en main l'équipe de France en 1967, avant d'en être éjecté au bout de deux matchs. Son passage à la tête du PSG sera plus fructueux. Il restera comme le coach qui a fait monter le club de la capitale en première division, dès sa première saison, en 1973-1974.