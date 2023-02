L’union sacrée est bien de mise au PSG. Deux jours après avoir exceptionnellement organisé un entraînement ouvert au public, au Parc des Princes, alors que le club de la capitale commençait à tanguer à cause de résultat en berne depuis le début de l’année, le PSG a pu constater que ses supporteurs n’avaient pas lâché les joueurs. Déjà fort bruyants lors de la remontada miraculeuse face au Losc la semaine passée, les ultras parisiens avaient donné rendez-vous à leur équipe à son arrivée à l’aéroport de Roissy, dans la nuit de dimanche à lundi, après le joli succès (3-0) au Vélodrome.

Héros du soir grâce à un doublé historique qui la ramène à égalité de buts avec Edinson Cavani, Kylian Mbappé a forcément eu droit à un traitement spécial avec un chant en son honneur. Dans la nuit et le brouillard des fumigènes, les hommes de Christophe Galtier ne se sont pas fait prier pour célébrer avec la centaine de supporteurs du Collectif Ultras Paris ayant bravé l’heure tardive et le froid de canard.





Accueil triomphal pour Kylian Mbappé et le PSG lors du retour à Paris dans la nuit ! 🔥🔴🔵



Galtier rend hommage aux supporteurs

On a notamment vu le grand blessé Presnel Kimpembe, victime d’une rupture du tendon d’Achille et out jusqu’à la fin de la saison, accompagner les chants du CUP, béquilles en l’air. Les joueurs se sont ensuite pris par les bras, sous le regard amusé de Christophe Galtier et de son staff, forcément soulagés par le résultat et la performance de leur équipe à dix jours du match retour de C1 face au Bayern Munich. Quelques heures plus tôt, en conf', le coach parisien avait d’ailleurs tenu à rendre hommage aux supporteurs parisiens pour le soutien affiché ces derniers jours malgré la tempête traversée par le club.

« Il fallait aussi avoir une réaction par rapport à notre match de Coupe de France, vis-à-vis de nos supporteurs qui ont été très présents face à Lille pour qu’on puisse aller chercher la victoire, très présents aussi en milieu de semaine, au Parc, à l’entraînement. On leur dédicace évidemment cette victoire, je sais qu’ils seront heureux et fiers. » Ils le seront encore plus si leur équipe affiche le même visage le 5 mars prochain du côté de l’Allianz Arena.