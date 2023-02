OM-PSG : Rupture du tendon d’Achille et saison terminée pour le poissard Presnel Kimpembe

FOOTBALL Déjà touché au tendon d’Achille et contraint de déclarer forfait lors du dernier Mondial au Qatar, Presnel Kimpembe a rechuté dimanche soir au stade Vélodrome. Le joueur sera opéré dans les prochains jours et sa saison est d’ores et déjà terminée