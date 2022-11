Dans notre podcast « Zone mixte », on remonte le temps avec la série « Il était une première fois, dans l’histoire du sport… ». Cette fois, on s’intéresse à un rituel devenu incontournable avant les rencontres internationales de football : l’hymne national.

Mais savez-vous depuis quand ces hymnes nationaux sont systématiquement interprétés avant chaque match ? Et à votre avis, quand a-t-on joué pour la première fois la Marseillaise pour accueillir l’équipe de France dans un stade de football ?









Naissance et anecdotes

Si le sujet vous intéresse, filez vite écouter notre podcast sur la naissance de la Marseillaise et les anecdotes qui ont jalonné l’histoire de l’équipe de France. Pour nous guider, nous avons donné la parole à Matthieu Delahais, auteur des livres Un maillot, une légende et Le dico des Bleus. Et vous allez vous apercevoir que le sujet est encore loin d’être réglé.

