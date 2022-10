Dans notre podcast « Zone mixte », on remonte le temps avec la série « Il était une première fois, dans l’histoire du sport… ». Cette fois, l’épisode est en lien avec la Coupe du monde de rugby féminine, qui vient de commencer ce samedi en Nouvelle-Zélande par la victoire de l'équipe de France sur l'Afrique du sud (40-5).

« Je me sens fille depuis que je suis toute petite »

20 Minutes met un gros plaquage aux préjugés en revenant sur le parcours d’Alexia Cerenys, première joueuse transgenre à évoluer en Elite, dans le club de Lons Section Paloise, dans les Pyrénées-Atlantiques. Agée de 36 ans, la jeune femme n’est, certes, pas sélectionnée en équipe de France, mais elle fait les beaux jours du club depuis 2018, après avoir joué chez les hommes dans sa prime jeunesse, à Mont-de-Marsan et à Périgueux.

En 2014, elle choisit de se faire opérer. « Je me sens fille depuis que je suis toute petite », explique-t-elle. Après quelques polémiques sur son physique à ses débuts chez les filles de Mont-de-Marsan, la jeune femme est aujourd’hui totalement intégrée et poursuit une carrière radieuse. Retrouvez son interview dans ce podcast.









« Zone mixte » est un podcast original de 20 Minutes. Vous pouvez le retrouver et vous abonner gratuitement sur toutes les plateformes d’écoute en ligne, dont Apple podcast, Spotify, Deezer, ou encore par ici. En vous abonnant gratuitement, vous retrouverez tous les épisodes et serez alerté des nouvelles diffusions. Vous pouvez aussi retrouver nos épisodes à la rubrique « Podcasts » du site 20minutes.fr​​. Pour nous envoyer des commentaires, des critiques et des idées : audio@20minutes.fr.