Dans notre podcast « Zone mixte », on remonte le temps avec la série « Il était une première fois, dans l’histoire du sport… ». Cette fois, l’épisode est en lien avec la finale du Top 14 de rugby qui oppose Montpellier à Castres, ce vendredi soir, au stade de France.

On revient sur le trophée qui sera décerné aux vainqueurs, le célèbre bouclier de Brennus qui fête, cette année, ses 130 ans. Qui n’a jamais soulevé le bouclier de Brennus ne sait pas vraiment ce qu’est le rugby, a-t-on l’habitude d’entendre dans le monde intime de l’Ovalie. Adulé, honoré, ce trophée est sans doute aussi l’un des plus maltraité, les soirs de victoire.

Incontournable fournisseur de trophées

Mais ce n’est pas sur les anecdotes de soirées festives autour du bouclier que ce podcast se penche. 20 Minutes retrace l’origine du trophée à travers la personnalité de son créateur, le maître graveur parisien Charles Brennus.

Confectionné en 1892, ce bouclier a fait la fortune et la gloire de son créateur, un homme qui gravitait dans les sphères influentes du mouvement sportif naissant, en cette fin de XIXe siècle. Avec l’historien du rugby et professeur à l’université de Lille, Joris Vincent, nous revenons sur le parcours de Charles Brennus. Qui était-il ? Comment a-t-il pu devenir cet incontournable artisan commerçant fournisseur de trophées ?

