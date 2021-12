Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on retrouve aujourd’hui un épisode de notre série « Il était une fois, dans l’histoire du sport ». On va parler de la tradition du « boxing day », le 26 décembre, jour férié en Grande-Bretagne. Les footballeurs anglais de Premier League disputent ce jour une rencontre de championnat, alors que la quasi-totalité des pays européens fait relâche.

Ces matchs sont particulièrement attendus et les stades sont pleins. Cette journée est considérée comme celle de tous les possibles depuis 1963. En effet, le 26 décembre de cette année, les dix matchs de l’élite avaient cumulé 66 buts. A noter le score hallucinant de 10-1 pour la formation de Fuhlam contre Ipswich Town.

Pourquoi les Anglais sont-ils attachés au « boxing day » ?

D’où vient cette tradition qui, à l’origine, concernait aussi le jour de Noël ? Pourquoi les Anglais y sont-ils attachés ? Pour répondre à ces questions, il fallait deux invités pour ce podcast : 20 Minutes a interrogé Martin Johnes, historien gallois, et Darren Tulett, journaliste anglais à beIN Sports. Ils reviennent sur les débuts de cette tradition sportive, et l’engouement populaire des Britanniques pour ces matchs. Une tradition qui aurait, paraît-il, rebuté Michel Platini quand il était footballeur.

Et en France ? C’est habituellement relâche. Mais le championnat français va exceptionnellement jouer entre Noël et le nouvel an en 2022 à cause de l’organisation de la coupe du monde. Celle-ci aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. Une journée de Ligue 1 se disputera le mercredi 28 décembre et une autre, le 1er janvier 2023. La Ligue 2 suivra…

Pour écouter toutes les explications de Martin Johnes et Darren Tulett à propos du « boxing day », c’est dans le lecteur audio ci-dessus.

Remerciements à Olivier Esteves et Christel Gauthier pour leur aide précieuse.