Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on retrouve un nouvel épisode de notre série mensuelle Il était une fois, dans l’histoire du sport. Retour cette fois sur une tradition des Jeux olympiques : le parcours de la flamme.

D’où vient cette idée devenue le symbole des JO modernes ? 20 Minutes s’est penché sur le sujet alors que le vendredi 23 juillet, l’embrasement de la vasque dans le stade olympique de Tokyo, au Japon, va marquer le début de la 32e olympiade.

Scénarisé par les nazis

Or, peu de spectateurs savent à qui on doit cette coutume. Et pour cause, il est rarement rappelé que ce sont les dirigeants de l’Allemagne nazi qui, lors des JO de 1936, à Berlin, ont scénarisé, pour la première fois, le parcours de cette flamme depuis la ville grecque d’Olympie, berceau des JO antiques, jusqu’à la ville hôte.

A travers cet épisode sombre de l’histoire des JO, le sociologue Jean-Marie Brohm dénonçait, dans son livre Jeux olympiques à Berlin (Editions Complexe), les connivences du Comité international olympique et du régime hitlérien, à l’aube de la Deuxième guerre mondiale.

Contexte de racisme et de belligérance

Notre invité, le journaliste et écrivain François Thomazeau, nous explique comment les JO ont pu se tenir dans un contexte de racisme et de belligérance affirmée. Auteur, notamment, de L’imposture du sport (éditions First), d’Histoire secrète du sport (La découverte) ou encore de Berlin 1936 : la France à l’épreuve des Jeux olympiques (Alvik), il analyse ces JO glorifiés par la presse de l’époque, aujourd’hui considérés comme « les jeux de la honte ».

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes. Vous pouvez vous abonner gratuitement et l’écouter sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify, Deezer, Podcast addict… N’hésitez pas à nous évaluer avec des petites étoiles.