Le brésilien Pelé, sous le maillot du Santos, s'apprête à inscrire le 1.000e but de sa carrière, sur pénalty, au stade Maracana de Rio de Janeiro, le 19 novembre 1969. — Domicio Pinheiro / AFP

Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on retrouve un nouvel épisode de notre série Il était une fois, dans l’histoire du sport. L'Euro de football lancé, 20 Minutes choisit de vous raconter l’histoire du 1.000e but de Pelé, légende brésilienne du foot. Son record de 1.283 buts comptabilisés pourra-t-il, un jour, être renversé ?

Un autre record pourrait tomber lors de la compétition internationale qui se dispute du 11 juin au 11 juillet 2021. Plus de 50 ans après l’exploit de Pelé, les projecteurs sont braqués sur une autre star du ballon rond, Cristiano Ronaldo.

Stress à l’approche des records

Avec 104 buts, l’attaquant portugais est en passe de surpasser le premier international à avoir inscrit plus de 100 buts avec son pays. Il s’agit de l’Iranien Ali Daei, auteur de 109 buts en 149 matchs, entre 1993 et 2006.

Ce record de buts rend nerveux « CR7 », comme on a pu s’en rendre compte lors du match Serbie-Portugal, en mars. Le joueur a quitté le terrain après un but refusé. Une attitude, un stress que pourrait éventuellement comprendre Pelé. En 1969, le Brésilien ressentait une tension croissante avant son 1.000e but inscrit. Un exploit. Quoique… Un autre footballeur de génie, le Brésilien Arthur Friedenreich, pourrait être le grand oublié de cette histoire de records de buts.

Un oubli dans l’Histoire du foot ?

Dans cet épisode, notre invité est Michel Raspaud, sociologue et historien, professeur émérite à l'université de Grenoble-Alpes. Il a écrit, en 2010, Histoire du football au Brésil (éditions Chandeigne). Avec lui, nous revenons sur l’exploit de Pelé, ainsi que sur sa personnalité. Nous évoquons aussi Arthur Friedenreich, l’autre joueur brésilien du début du XXe siècle, qui fut, peut-être, un Pelé avant l’heure…

Si vous voulez en savoir plus sur cette première fois, c'est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.