En préparant sa feuille de match pour le choc OL-OM reprogrammé ce mardi (21 heures), Peter Bosz a peut-être constaté que ses meilleurs buteurs en carrière en Ligue 1 disponibles se prénommaient Léo Dubois (6 buts) et Thiago Mendes (4 réalisations). Pour cette rencontre à huis clos, qui pourrait voir les Marseillais (3es) prendre 12 points d’avance sur leur rival lyonnais (11e), l’entraîneur néerlandais se serait bien passé d'une telle configuration.

La pénurie de joueurs cadres s’explique par un nouvel enchaînement de lose totale, pour un club ayant déjà joué de malchance avec ce mois de jauges coïncidant avec les réceptions du PSG et de l’ASSE. Les recrues Tanguy Ndombele et Romain Faivre ne sont évidemment pas qualifiées pour ce match de la phase aller, arrêté dès la 5e minute de jeu après le triste épisode de la bouteille ayant touché Dimitri Payet. Mais alors, accrochez-vous pour le reste de la liste des absents, surtout sur le plan offensif donc.

Tino Kadewere, symbole de la poisse lyonnaise

Lucas Paqueta ? En sélection brésilienne avec son désormais ex-coéquipier Bruno Guimaraes. Karl Toko Ekambi ? L’attaquant camerounais flambe à la CAN (5 buts), où il affrontera jeudi l’Egypte en demies. Moussa Dembélé ? Il vient d’être testé positif au Covid-19. Houssem Aouar ? Il s’est blessé à la cuisse lors de l’entraînement dimanche. Islam Slimani ? Vous n’avez pas suivi les ultimes rebondissements du mercato lundi soir : il a résilié son contrat avec l’OL et est dans la foulée retourné au Sporting Portugal. Jeff Reine-Adélaïde ? Encore trop court pour reprendre.

Une nouvelle fois en manque de réussite lors du derby le 21 janvier, Tino Kadewere n'est pas encore parvenu à lancer sa saison, et il sera suspendu ce mardi. - Laurent Cipriani/AP/SIPA

Les supporteurs lyonnais les moins pessimistes pourraient songer à une opportunité de réveil pour Tino Kadewere, 0 but cette saison, contre 10 en 2020-2021. Sauf que le Zimbabwéen reste suspendu, car c'était le cas pour ce « premier » OL-OM du 21 novembre. Son tacle désastreux à Nice (3-2) a décidément coûté très cher à Lyon tour comme à sa saison personnelle. Vous pouvez ajouter sur le plan défensif Jason Denayer blessé, et Damien Da Silva suspendu, mais lui pour ce rendez-vous de février 2022, et non celui de novembre 2021.

Les curiosités Lomami, Bonnet et Sounni

« La liste des absents est longue, notre équipe sera effectivement plus diminuée que ce que nous avions imaginé, a glissé Peter Bosz en conférence de presse lundi. Mais il restera encore de bons joueurs. Quand il y a des absents, les autres joueurs ont la possibilité de montrer ce que l’entraîneur n’a pas bien vu. » Il y aura certes une ossature qui tiendra la route derrière et au milieu, avec Lopes, Dubois, Boateng, Lukeba, Gusto, Emerson, Thiago Mendes, Caqueret, voire le jusque-là très décevant Shaqiri.

Le groupe lyonnais pour affronter Marseille, ce mardi à 21h ! 🦁🔴🔵#OLOM #AliExpress pic.twitter.com/6wnicdMmz0 — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2022

Mais même les plus fidèles suiveurs lyonnais vont se frotter les yeux devant la feuille de match en découvrant les noms d’Irvyn Lomami (18 ans), Noam Bonnet et Madyan Sounni (19 ans). Ce dernier est d’ailleurs le seul attaquant à la disposition de Peter Bosz avec Rayan Cherki (18 ans) et Bradley Barcola (19 ans). Une ligne offensive expérimentale digne d’un équipe concoctée pour défier Bourg-en-Bresse et Villefranche-sur-Saône en prépa estivale. Sauf que là, c’est pour éviter de perdre ses dernières illusions de podium que l’OL se présente avec ce groupe décimé.