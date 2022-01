Si des doutes entourent le mercato hivernal de l'OL masculin, avec le départ imminent de Bruno Guimaraes à Newcastle, celui de l’équipe féminine a décollé jeudi soir. Lourdement handicapé au milieu du terrain, entre les graves blessures actuelles d’Amel Majri (également enceinte), Danielle van de Donk et Damaris Egurrola, ainsi que la reprise progressive de la jeune maman Sara Björk Gunnarsdottir, l’effectif lyonnais vient en effet de se renforcer de belle manière avec la signature de Lindsey Horan.

🗨 Tout juste arrivée à Lyon en provenance des USA, @LindseyHoran a confié son bonheur de rejoindre l'#OL et ses ambitions avec son nouveau club 🔴🔵



📺📱 Retrouvez sa première interview sous les couleurs lyonnaises en intégralité sur @OLPLAY_Officiel 👉 https://t.co/qMeY4SFGDN pic.twitter.com/F99EpSDiVe — OL Féminin (@OLfeminin) January 27, 2022

La polyvalente joueuse de 27 ans, milieu offensive ou attaquante, qui évoluait depuis 2016 à Portland, arrive à l’OL via un prêt jusqu’en juin 2023. « Revenir en France pour jouer dans un grand club comme Lyon est un rêve qui devient réalité, révèle l’intéressée sur son compte Twitter. Je suis ravi de sortir de ma zone de confort. » De 2012 à 2016, c’est sous le maillot du PSG que la jeune Américaine avait découvert la D1, subissant systématiquement la loi de l’OL.

L’attaquante danoise Signe Bruun rejoint Manchester United en prêt

Depuis unique buteuse et MVP de la finale du championnat américain en 2017, qu’elle a remporté avec les Thorns aux côtés d’Amandine Henry, et élue meilleure joueuse US en 2018 et 2021, elle est devenue incontournable avec la meilleure sélection du monde, où elle compte 108 capes. Lindsey Horan était d’ailleurs devenue championne du monde au Parc OL en 2019, après deux ultimes succès contre l’Angleterre (2-1) et les Pays-Bas (2-0) dans l’antre lyonnais.

« C’est une joueuse avec beaucoup d’expérience et l’actuelle capitaine américaine, souligne sa nouvelle coach Sonia Bompastor, qui s’est dans le même temps séparée de son attaquante danoise Signe Bruun (partie en prêt à Manchester United). Toutes ses qualités vont permettre au club de performer. C’est une leader, que ce soit en sélection ou en club. » Aussitôt arrivée à Lyon comme 12e Américaine de l’histoire du club, Lindsey Horan fixe sans surprise son objectif majeur : « Remporter la Ligue des champions a toujours été un rêve pour moi, et je ne l’ai pas encore accompli ». Rendez-vous le 22 mai au Juventus Stadium de Turin, Lindsey ?