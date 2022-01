Au Parc OL,

Le football champagne coule décidément à flot en 2022 du côté de l’OL. Les Lyonnais viennent en effet d’enchaîner deux succès en Ligue 1 pour la première fois depuis le mois de septembre. Et ce à chaque fois sur le score de 1-0 grâce à un penalty inscrit par Moussa Dembélé, à Troyes la semaine passée, puis vendredi lors d’un terne derby (1-0). Blague à part, c’est la preuve, 13 jours après un OL-PSG durant lequel les Lyonnais ont passé leur temps à défendre (1-1 mais 31,6 % de possession de balle), que Peter Bosz a bien changé depuis l’été dernier. Au point d’entendre ce disciple de Johan Cruyff lâcher après la pénible victoire face au voisin stéphanois : « Si on gagne tous les matchs 1-0, je serai très content ».

Un virage à 180° assumé et bluffant, pour le dogmatique Néerlandais, ou une adaptation passagère en raison de la terrible fin d’année 2021 de l’OL et de la pression de résultats mise avant Noël par Jean-Michel Aulas ? On a tendance à opter pour le deuxième scénario, tant l’intéressé était passionné et pédagogue lorsqu’il présentait à son arrivée à Lyon son amour du pressing intense et « d’un football offensif et attractif ». Ce projet n’a vraisemblablement pas survécu à la période des fêtes et à une 13e place alors problématique en Ligue 1.

Des besoins sur les ailes et en pointe ?

Ce dilemme quant au plan de jeu présente une autre question en filigrane : Lyon va-t-il profiter de ce mercato hivernal pour offrir à Peter Bosz des recrues qui pourraient lui permettre de reprendre sa marche en avant ? Tout au moins de ne plus entamer un match avec une triplette défensive Lukeba-Mendes-Da Silva pour contenir le seul Nordin (1,70 m), comme cela a été le cas vendredi.

Des profils d’ailiers dynamiteurs à la Moussa Diaby, que Peter Bosz a fait exploser au Bayer Leverkusen, semblent être prioritaires, vu comme ils font défaut dans cet effectif déséquilibré, surtout pour aligner son 4-3-3 favori. Un renfort performant ne serait pas de trop non plus sur le front de l’attaque : Moussa Dembélé va un peu mieux (2 penaltys inscrits en cinq jours), mais Tino Kadewere (de retour de la CAN contrairement à Islam Slimani) a manqué l’opportunité d’inscrire son premier but de la saison contre les Verts (1-0, 74e).

Peter Bosz, ici lors du match OL-PSG, le 9 janvier. - Mourad ALLILI/SIPA

Jeff Reine-Adélaïde comme unique « recrue » ?

Les options sont donc réduites devant, surtout en l’absence de Karl Toko Ekambi, toujours en lice avec sa sélection camerounaise. « Il y a un manque de buts, c’est sur ce point que la confiance pêche en ce moment de notre côté, note Maxence Caqueret. Il va falloir remédier à tout ça. » Ça ne sera a priori pas en accueillant l’Iranien Sardar Azmoun, priorité absolue de Bosz mais sur le point d’aller au bout de son contrat au Zénith (juin 2022), comme vient de le révéler RMC Sport. Il pourrait ainsi s’engager librement avec le club de son choix en juin prochain, tout comme le gardien de l’Ajax André Onana, que Bosz désirait fortement l’été dernier. Sans le moindre renfort jusque-là, cet OL (provisoirement 10e) pourrait-il vraiment lancer une véritable série et lutter pour les places européennes ?

« On n’a pas fait un très bon match, mais on avait avant tout besoin de la victoire pour remonter au classement, justifie Maxence Caqueret. Cette prestation dans le derby ne nous inquiète pas car on a vu de bonnes choses sur nos dernières semaines. Là, c’était un jour sans, on n’a pas réussi à bien se trouver pour se créer des occasions. » Avec une composition d’équipe comprenant huit joueurs à vocation défensive, ce n’est pas foncièrement une surprise. Et au pire, si Peter Bosz ne parvient pas à obtenir de nouveau joueur d’ici le 31 janvier, il aura la surprise de voir son président tweeter sur « la prestigieuse recrue du club Jeff Reine-Adélaïde, de retour après une longue blessure ». La ficelle est trop grosse, donc elle ne peut que tenter JMA.