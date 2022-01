Le Cameroun poursuit sa route dans « sa » CAN. Ce samedi, les Lions indomptables ont dominé la Gambie en quart de finale, à Douala (2-0). Ils ont toutefois attendu la deuxième mi-temps et un doublé en sept minutes de l’attaquant lyonnais Karl Toko-Ekambi (50e et 57e minutes) pour éliminer les Scorpions, surprises de cette compétition pour leur première participation.

Après le match, le héros du jour a tenu à « rendre hommage aux victimes » de la bousculade qui a causé la mort de huit personnes lundi à Yaoundé, avant le match des Lions indomptables contre les Comores. Malgré de multiples tentatives, le capitaine Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la CAN avec six réalisations, n’a pas réussi à marquer.

En demi-finale, le Cameroun rencontrera le vainqueur du choc entre l’Egypte et le Maroc, dimanche.