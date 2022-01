L’OL a beau végéter en milieu de tableau (11e), à neuf points de son objectif crucial de Ligue des champions, il a choisi de se séparer de son meilleur joueur, Bruno Guimaraes. Le transfert du milieu international brésilien de 24 ans vers Newcastle vient en effet d’être officialisé ce dimanche par le club lyonnais, pour un montant total de 42,1 millions d’euros, plus 8 M€ de bonus dépendant notamment du maintien des Magpies à la fin de cette saison. Une somme certes très convenable, même si l’OL doit reverser 8,42 M€ (et jusqu'à 10 M€ si tous les bonus sont atteints) à l’Athletico Paranaense, le précédent club de Bruno G. au Brésil, qui avait négocié 20 % en cas de revente.

Merci pour ta classe, ta gentillesse et ton professionnalisme @brunoog97.

Nous te souhaitons une très bonne continuation avec @NUFC et avec la sélection brésilienne !

L'OL ne t'oubliera pas !❤💙 pic.twitter.com/32XnCLR9LK — Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2022

Deux ans après son arrivée pour 20 M€ à Lyon, il s’agit même du quatrième plus gros transfert de l’histoire du club, derrière Tanguy Ndombele (60 M€ + 10 M€ de bonus à Tottenham), Alexandre Lacazette (53 M€ + 7 M€ de bonus à Arsenal) et Ferland Mendy (48 M€ + 5M€ au Real Madrid). Mais la perte sportive s’annonce colossale, tant Bruno Guimaraes avait un rôle de métronome extrêmement régulier, au cœur d’une saison galère pour l’OL.

Le départ de Juninho, « un vrai père » pour Bruno G.

Eblouissant pour ses débuts en Ligue des champions contre la Juventus (1-0) en février 2020, il avait peu à peu été moins utilisé par Rudi Garcia en 2020-2021, et freiné par une gêne au niveau du genou. Mais cette saison avec Peter Bosz, il confirme tout le potentiel que lui prédisait Juninho, lorsqu’il a insisté pour le faire venir à Lyon.

Même le départ le mois dernier du directeur sportif brésilien, « un vrai père » pour Bruno Guimaraes, n’a pas joué sur le niveau de ses performances. On n’en dira pas de même concernant son compatriote Lucas Paqueta, loin de son niveau de l’automne, et à coup sûr marqué par le départ de son ami. S’il n’excelle pas au niveau des stats les plus visibles (3 buts et 8 passes décisives en 71 matchs avec l’OL), Bruno G. est cette saison le joueur ayant réussi le plus de passes dans les 30 derniers mètres en Ligue 1, et le deuxième ayant obtenu le plus de fautes, comme le révèle Opta.

Vers un deal perdant-perdant ?

Rare satisfaction lors de l’inquiétant derby de la semaine passée, le récent champion olympique est aussi l’un des seuls joueurs de l’effectif très appréciés des supporteurs lyonnais. Outre sa technique, son activité et sa combativité, ceux-ci ont apprécié l’épatante maîtrise du français de Bruno Guimaraes, après seulement quelques semaines à Lyon, ainsi que ses nombreuses déclarations d’amour au club. Mais tout comme l’OL, il a cédé à l’alléchante offre du nouveau riche du football anglais Newcastle (racheté en octobre par un fonds saoudien), avec un salaire quadruplé à la clé.

Et une situation sportive encore pire qu’à l’OL sur le court terme, sans 8e de finale de Ligue Europa à disputer et avec un maintien en Premier League (les Magpies sont 18es avec 2 succès en 21 journées) à arracher. Ça ne sentirait pas le deal perdant-perdant pour l’OL et pour Bruno Guimaraes, cette histoire ? Le club a en tout cas moins de deux jours pour tenter de compenser ce départ, sans doute avec le milieu offensif brestois Romain Faivre, arrivé ce dimanche à Lyon, et surtout un retour de Tanguy Ndombele en prêt.