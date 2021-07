Il était arrivé à l’OL en juillet 2019 en tant que recrue la plus chère de l’histoire du club (24 millions d’euros, plus 6 millions d'euros de bonus). Deux ans plus tard, l’international danois Joachim Andersen quitte déjà Lyon dans un certain anonymat. La faute à une première saison délicate, entre pépins physiques et manque de confiance de la part de Rudi Garcia, qui lui préférait le duo Denayer-Marcelo en défense centrale. La faute aussi à une deuxième année bien meilleure, mais passée en prêt à Fulham en Premier League.

Auteur au total de 35 matchs (2 buts) sous le maillot de l’OL, le joueur de 25 ans a choisi de poursuivre sa carrière en Angleterre. Le club de Crystal Palace, désormais coaché par Patrick Vieira, a en effet officialisé mercredi son transfert. Au vu de ses prestations décevantes en France, Lyon limite la casse financièrement après son énorme investissement souhaité en 2019 par Florian Maurice. Joachim Andersen, à qui il restait trois ans de contrat, s’est ainsi engagé à Crystal Palace pour 17,5 millions d’euros, plus 2,5 millions d'euros de bonus possibles, et un intéressement de 12,5 % sur une éventuelle plus-value future.

Sur son compte Instagram, l’ancien joueur de la Sampdoria a tenu à « ne souhaiter que le meilleur » à l’OL : « J’ai beaucoup appris ici aux côtés de tous mes coéquipiers et des fans, cela m’a aidé à grandir en tant que joueur et en tant que personne ». Ce transfert attendu, deux semaines après celui de Melvin Bard à Nice, devrait être suivi d’autres mouvements impulsés par Juninho pour équilibrer un effectif en manque de certitudes sur les postes de latéraux et d’ailiers, voire d’avant-centre.