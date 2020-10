Le 5 mars, M'Baye Niang avait marqué lors de la demi-finale de la Coupe de France dans le Chaudron (2-1). Celui-ci ne sera finalement pas stéphanois cette saison. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

On a longtemps cru que le meilleur coup du mercato stéphanois allait avoir lieu quelques jours après la fermeture du marché. L'ASSE n’avait en tout cas pas hésité à profiter de sa possibilité d’obtenir un joker évoluant en France en parvenant à convaincre le Stade Rennais et M'Baye Niang pour obtenir le prêt d’un an (sans option d’achat) de l’attaquant sénégalais.

🔴 L’#ASSE a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 10, 2020

Plutôt bien pourvus en ailiers et meneurs de jeu (Bouanga, Hamouma, Nordin, Aouchiche, et même Khazri et Boudebouz qui sont finalement restés à Sainté), les Verts manquent cruellement, en ce début de saison, d’un avant-centre reconnu.

L’ASSE confirme « l’accord trouvé avec le Stade Rennais et le joueur »

Seuls Charles Abi (20 ans et actuellement blessé), formé au club et toujours en quête de son premier but après 20 apparitions en Ligue 1, et la recrue Jean-Philippe Krasso (23 ans, ex-Epinal en National 2) sont en effet destinés à se partager la pointe de l’attaque stéphanoise. Mais alors que ce prometteur transfert semblait quasi-bouclé vendredi, l’ASSE vient de communiquer ce samedi « renoncer au recrutement » de l’international sénégalais de 25 ans. Tout en confirmant « l’accord trouvé avec le Stade Rennais et le joueur », les Verts regrettent « l’intervention de plusieurs agents » qui a « rendu impossible la finalisation de l’opération ».

Depuis l’arrivée de Serhou Guirassy (ex-Amiens), M’Baye Niang n’est plus dans les plans de Julien Stéphan, qui n’a fait appel à lui que lors de la première journée de Ligue 1 à Lille (1-1) le 22 août. Auteur de 29 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée en 2018 au Stade Rennais, l’ancien Milanais semblait offrir de belles garanties d’efficacité à Claude Puel, dont l’équipe marque le pas avec un seul point sur les trois dernières journées. Ce rendez-vous manqué pourrait bien compliquer la saison des Verts comme celle de M’Baye Niang.