L'ailier brésilien Raphinha, ici sous les couleurs du Stade Rennais lors d'un match de coupe de France face à Belfort en 2020. — SEBASTIEN BOZON / AFP

Le joueur recruté l’été dernier a rejoint Leeds dans les dernières heures du mercato, provoquant l’incompréhension des supporters rennais.

La direction du club breton assure avoir tenté de le faire rester.

D’après l’entourage du joueur, Raphinha aurait été déçu de voir Rennes négocier son départ à ce prix.

Il a manqué de peu un incroyable retourné dimanche face à Reims avant de planter un but et une passe décisive. S’il n’a pas pu éviter le match nul face à Reims dimanche, le Brésilien Raphinha aura mis un point d’honneur à soigner sa dernière sortie sous le maillot du Stade Rennais. A la surprise générale, celui qui était jusqu’à samedi la recrue la plus chère du club breton a pris la direction de Leeds ce lundi. Son amour de pied gauche (et son pied droit aussi) a cédé aux appels de la Premier League et de l’entraîneur Marcelo Bielsa, pour le plus grand malheur des supporteurs rennais.

L’arrivée de la pépite Jérémy Doku aurait dû être l’événement final du très long mercato rennais. Au dernier jour de la période de transfert, c’est pourtant le nom de Raphinha qui occupait l’esprit des fans de Rouge et Noir. La photo le montrant en train de discuter avec Julien Stéphan, Romain Salin et Damien Da Silva à l’issue du match face à Reims en disait long sur le choc que vivaient toutes les parties. « C’était une discussion très calme qui a bien duré trente minutes. Camavinga est venu aussi. On les sentait résignés », explique Quentin, l’auteur du cliché. « On fera tout pour le garder », avait promis le jeune entraîneur en conférence de presse. Dans les dernières minutes du mercato, les images de Raphinha sous le maillot du promu anglais étaient diffusées sur les réseaux sociaux, théâtre d’une incroyable guerre entre les supporteurs des deux clubs jusque tard dans la nuit.

J’en ai un peu marre de lire les tweets sur raphinha. Nous avons perdu nonda, frei, monterrubio, kallstrom... et le club s’en est toujours remis. Franchement raphinha jouait par intermittence. Son match contre Reims laisse juste un sentiment de gâchis. Avançons maintenant #srfc — jonathan35 🔴⚫️ (@jonathan35001) October 6, 2020

Mais qui du Stade Rennais ou de Raphinha a initié ce départ ? Le joueur, qui rêvait de disputer la Ligue des champions, a-t-il cédé aux sirènes de la livre sterling ? Certains médias évoquent un salaire doublé pour le Brésilien. D’après une source proche de l’ailier, le joueur aurait d’abord été peiné de voir Rennes accepter une offre de ce montant (on parle de 17 millions d’euros + 6 de bonus). Déçu, il aurait décidé de quitter le club, non sans émotion.

« Son choix était fait depuis quelques heures »

Interrogé à son sujet ce mardi, le trio Nicolas Holveck, Florian Maurice et Julien Stéphan a donné sa version des faits. « On a essayé de le retenir. On a discuté avec lui, même après le match dimanche mais je pense que son choix était fait depuis quelques heures », a fait savoir l’ancien responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais. Avant de nuancer. « Pour faire un deal, il faut que les trois parties soient d’accord. C’était le cas. Il est remplacé par Jérémy Doku », a conclu Florian Maurice.

Président Holveck sur l'indemnité de Raphinha : "bonus facilement accessibles pour Raphinha qui vont permettre au Stade Rennais de réaliser une plus value en plus d'un pourcentage sur la plus value d'une future revente". #RMercato pic.twitter.com/fb2lQqMaYK — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) October 6, 2020

Le président Nicolas Holveck a usé des mêmes termes. « C’est le joueur qui nous a fait part de son souhait de partir. On a eu des discussions pour lui. Ce n’est jamais une bonne idée de retenir un joueur qui veut partir. On l’a vécu avec Edouard [Mendy]. On voulait une équipe avec des joueurs concernés, on l’a. » Le président a également précisé que le club devrait être gagnant sur le plan financier. Acheté un peu plus de 20 millions (avec des bonus), Raphinha aurait été revendu 17 millions avec six millions de bonus. « Vu l’accessibilité des bonus, on sera dans le positif », promet le président. Interrogé sur son sentiment, Julien Stéphan a précisé qu’il « n’a pas à juger de son choix. Il faut avancer. Il n’y a pas à avoir d’états d’âme ».

« Il sortait peu, il était assez casanier »

On peut néanmoins s’interroger sur l’épanouissement du joueur depuis son arrivée en Bretagne l'été dernier. Après avoir mis longtemps à quitter l’hôtel dans lequel il vivait depuis son transfert de dernière minute, le Brésilien avait trouvé une maison à Pacé, où il vivait avec un ami qui le suit dans tous ses déplacements. « Il disait qu’il ne sortait pas beaucoup, qu’il voyait assez peu de monde », explique une commerçante rennaise chez qui le joueur avait ses habitudes. « C’était un bon mec, avec une hygiène de vie irréprochable. Il sortait peu, il était assez casanier », confie une autre source proche de son entourage.

Il y a quelques semaines, Raphinha avait surpris son monde en publiant sur Twitter un message demandant des cours pour apprendre l’anglais. « Les gars, je veux juste apprendre une autre langue », avait-il rassuré. L’arrivée de Dalbert, latéral prêté par l’Inter Milan, pouvait laisser présager un couloir gauche auriverde qui faisait rêver. Il n’en sera rien. « Le foot, c’est comme ça. Je comprends son choix, j’ai fait le même il y a trois ans. Il a profité d’une opportunité », a commenté Dalbert, parti de Nice pour l'Inter après une excellente saison au Gym.