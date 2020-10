Les Rennais et les Rémois se sont neutralisés ce dimanche après-midi au Roazhon Park. — DAMIEN MEYER / AFP

Après quatre victoires d’affilée, les Rennais doivent se contenter d’un match nul face à Rennes.

Ils conservent tout de même la première place du championnat grâce à une meilleure attaque par rapport à Lille.

Le coach Julien Stéphan estime que ce match nul doit sonner comme un rappel pour ses troupes.

« Il faut parfois se contenter d’un point quand on est moins bien ». Après le match nul de son équipe face à Reims ce dimanche après-midi au Roazhon Park, Julien Stéphan n’a pas fait la fine bouche. Car le Stade Rennais reste toujours leader de Ligue 1 grâce à une meilleure attaque par rapport à Lille. Les Bretons ne méritaient surtout pas mieux face à l’avant-dernier du championnat. « On ne mérite pas la victoire sur le match », a concédé le capitaine Damien Da Silva.

🗨️ Benjamin Bourigeaud : "On se devait de gagner à la maison (...) On a manqué de concentration à certains moments et on l'a payé cash"#SRFCSDR #CFC pic.twitter.com/1CrbAmXlRF — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 4, 2020

La faute à une seconde mi-temps où les Rennais ont été inexistants malgré leur avantage au score à la pause. « On n’a joué qu’une mi-temps sur deux, donc quand on fait un demi-match, on obtient un demi-résultat », a indiqué le coach breton à l’issue de la rencontre. L’entame de match n’avait pas non plus été glorieuse. Dès la 11e minute, le capitaine rémois Abdelhamid avait ouvert le score d’une superbe tête croisée. Mais les Rennais sont vite revenus dans le match grâce à Raphinha (24e), très en jambes ce dimanche, et à son capitaine Damien Da Silva, à nouveau buteur sur un coup de casque (37e).

Un match nul qui sonne comme un rappel

Au retour des vestiaires, Rennes a ensuite complètement déjoué, laissant son adversaire revenir au score. « On avait moins de jus que d’habitude en seconde mi-temps, on était un peu loin des autres », a souligné Damien Da Silva. Julien Stéphan a aussi pointé l’état de fatigue de ses joueurs, bien « moins dynamiques » que lors des derniers matchs. « On a moins attaqué les espaces et on a manqué de mouvement », a-t-il indiqué.

Pour Julien Stéphan, ce match nul concédé sonne d’ailleurs comme un rappel. « Quand on n’est pas à 100 %, on n’est pas ultra-dominant, on n’a pas la même marge que le PSG », a souligné le coach breton, qui se méfiait avant le match du concert de louanges entourant le club. « C’est dangereux d’écouter trop de louanges (…). Il y a un danger de s’endormir et d’en faire un petit peu moins », avait-il souligné. Le capitaine Damien Da Silva estime lui aussi que ce match nul ne peut que faire du bien à ses troupes. « Cela va nous mettre un petit coup de bâton, c’est bien que cela arrive », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.