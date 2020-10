Stade Rennais-Reims EN DIRECT : Raphinha remet Rennes à l'endroit… Suivez le match en live avec nous

Salut la compagnie et bienvenue en Bretagne pour suivre avec nous ce choc des extrêmes entre le Stade Rennais et Reims. Bien installés dans le fauteuil de leader de Ligue 1, en attendant le résultat de Lille en déplacement à Strasbourg, les Bretons veulent achever en beauté cette semaine un peu folle. Il y a d’abord eu le tirage de la Ligue des Champions jeudi soir qui leur a réservé comme adversaires le FC Séville, Chelsea et Krasnodar. La fin de mercato est également assez dingue pour les Rouge et Noir. Après avoir signé mardi le gardien de Dijon Alfred Gomis, le Stade Rennais a pris soin de bétonner sa défense avec l’officialisation samedi soir des arrivées en prêt de Daniele Rugani (Juve) et de Dalbert Henrique (Inter Milan). Et ce n’est pas fini car la pépite belge Jérémy Doku (Anderlecht) devrait s’engager pour les prochaines heures pour cinq saisons avec un transfert avoisinant les 26 millions d’euros, un nouveau record pour les Bretons… Tous les signaux sont donc au vert pour les hommes de Julien Stéphan. Un peu trop d’ailleurs pour le coach breton. « C’est dangereux d’écouter trop de louanges. Je trouve qu’il y a trop de louanges de faites ces derniers temps », a-t-il indiqué vendredi en conférence de presse. Surtout que les Rennais auront face à eux leur bête noire puisqu’ils restent sur quatre défaites d’affilée face à Reims. Mais dans le camp adverse, ce n’est pas la grosse teuf depuis le début de la saison. Éliminés en tour préliminaire de la Ligue Europa, les Rémois sont avant-derniers du championnat avec seulement un point au compteur. Le coach David Guion a d’ailleurs avoué qu’il traversait en ce moment « la période la plus difficile » depuis sa prise de fonction.

On se retrouve vers 16h45 pour l’avant-match de ce Rennes-Reims avec un coup d’envoi qui sera donné à 17h au Roazhon Park.