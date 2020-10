FOOTBALL Plusieurs mouvements ont été enregistrés dans les dernières heures du mercato dans les plus grands clubs français

Rafinha est un nouveau joueur du PSG. — Lalo Villar/AP/SIPA

Ce mercato a été long, très long, mais il a fini par une accélération prodigieuse lors des toutes dernières heures de lundi. 20 Minutes fait le point sur les principaux mouvements d’envergure qui ont été conclus lors du dernier jour autorisé pour les transferts de joueurs sous contrats

Le joli coup du PSG avec Rafinha

C’est un dossier qui s’est ouvert en toute fin de journée, alors que le PSG pensait avoir bouclé son recrutement avec le Portugais Danilo. Mais Leonardo a saisi une opportunité de marché avec l’arrivée de Rafinha, en fin de contrat au Barça. Le frère de Thiago, qui ne s’est jamais vraiment imposé au Barça reste sur une grosse saison au Celta, et il a l’avantage de pouvoir dépanner à plusieurs postes : relayeur au milieu, ailier droit, et même latéral si besoin. Il a signé pour deux ans et arrive libre.

Reine-Adélaide à Nice au dernier moment

Il s’était résolu à rester malgré une sortie médiatique qui avait mis le feu au club début septembre. Finalement, Jeff Reine-Adélaide a vu son vœu s’exaucer au dernier moment, alors que Rennes et le Herta Berlin s’étaient retirés de la course. Nice est venu à la charge à 21h, proposant un prêt payant avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros en fin de saison, soit le prix déboursé par l’OL pour l’arracher à Angers il y a un an.

Supporters niçois, quelques mots pour (ré)chauffer Jeff ? 🔥🔴⚫️ pic.twitter.com/zP9LIiiZl5 — OGC Nice (@ogcnice) October 5, 2020

Doku, l’achat le plus cher du Stade Rennais

Le Stade rennais a poursuivi son recrutement européen en engageant pour cinq ans l’espoir belge Jérémy Doku, mais a laissé son intenable ailier brésilien Raphinha partir à Leeds. Le montant du transfert de Doku n’a pas été communiqué mais selon plusieurs médias, il s’élève à 26 millions d’euros, soit un record pour le club breton. Le précédent record avait été établi l’été dernier avec Raphinha, attaquant irrégulier mais souvent décisif. Le Brésilien, qui a toujours rêvé de la Premier League, a dit oui à Leeds et la promesse d’un salaire doublé, et Rennes a récupéré sa mise de départ (23 millions d’euros).

[#MercatoSRFC]



✍ Le jeune international belge Jérémy Doku rejoint le Stade Rennais F.C ! L’attaquant s’est engagé pour 5⃣ ans en faveur des Rouge et Noir. 🤝



Degemer Mat Jérémy ! 😁



👉 https://t.co/g0BDCbPwGj

---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/Bqww3sa6vO — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 5, 2020

L’OM laisse filer Lopez (mais ne recrute pas de 9)

L’arrivée de Cuisance devait pousser un milieu de terrain vers la sortie, et c’est finalement Maxime Lopez qui en a fait les frais. Le milieu marseillais a prolongé son contrat d’une saison pour pouvoir être prêté à Sassuolo, une des équipes italiennes qui joue le mieux au foot, avec une option d’achat tout à fait abordable en fin de saison. Par contre, AVB n’a pas obtenu de deuxième avant-centre, ni même l’arrière-droit qu’il recherchait malgré un forcing de dernière minute pour le Belge du RC Genk, Joakim Mahele.