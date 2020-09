PREMIER LEAGUE Un an après avoir empoché 30 millions d’euros en vendant William Saliba à Arsenal, Saint-Etienne va faire encore plus fort avec le transfert de son défenseur de 19 ans pour 40 millions d'euros à Leicester

Ici au tacle face au Marseillais Florian Thauvin, Wesley Fofana va réaliser l'un de ses rêves en découvrant bientôt la Premier League. Christophe SIMON — AFP

La persévérance de Wesley Fofana et surtout celle de Leicester aura fini par faire plier l'ASSE. Trois semaines après avoir formulé une première offre à hauteur de 25 millions d’euros, les Foxes ont en effet augmenté leur proposition lundi à hauteur de 40 millions d'euros (dont 5 millions d'euros de bonus) plus 20 % en cas de plus-value sur un éventuel futur transfert, comme l’indique à 20 Minutes l’entourage du défenseur de 19 ans.

🔴 L’#ASSE a conclu un accord avec @LCFC, actuel leader de Premier League, pour le transfert de Wesley #Fofana. La décision de céder le joueur pour un montant record a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires.



📝 Lire le communiqué complet 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 29, 2020

Et malgré la forte détermination du manager stéphanois Claude Puel de conserver son joueur, qui avait prolongé l’aventure dans son club formateur en avril (jusqu’en 2024), celui s’apprête à rejoindre son pote William Saliba (vendu à Arsenal 30 millions d'euros durant l’été 2019) en Premier League. Il ne reste que la visite médicale et quelques détails de contrat à boucler avant l’officialisation totale du transfert.

49 matchs de L1 et 70 millions d'euros pour le duo Saliba-Fofana

Le club stéphanois vient en tout cas déjà de publier un communiqué ce mardi soir pour annoncer « un accord conclu » avec l’actuel leader du championnat anglais, et accepté « de manière collégiale par le directoire et les actionnaires ». « Le montant de ce transfert est le plus important jamais obtenu par le club », confirme sans surprise l’ASSE, qui pourrait donc empocher jusqu’à 70 millions d’euros en deux transferts réalisés outre-Manche sur des gamins formés au club et ne cumulant que 49 matchs de Ligue 1.

Wesley Fofana @Wesley_Fofanaa sera-t-il encore stéphanois le 6 octobre, malgré une offre de 28,5 M€ de Leicester?Avant son retour à Marseille ce soir pour #OMASSE, @20Minutes a interrogé son entourage pour comprendre l'état d'esprit du joueur. @treize013 https://t.co/hTT3gs2lDn — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) September 17, 2020

Le très sérieux site Transfermarkt estime d’ailleurs actuellement la valeur de Wesley Fofana à… 10 millions d’euros. Très loin donc de « l’offre exceptionnelle » qui a fait flancher l’ASSE ce mardi. Bienvenue dans la folie de la Premier League, dont le marché ne semble décidément guère touché par la crise économique liée au Covid-19.