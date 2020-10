Le Milan AC s’est fait très peur ! Le club milanais a bien failli passer à la trappe, jeudi soir, en barrage de la Ligue Europa. Il lui a fallu un penalty dans les tout derniers instants de la prolongation, transformé par Hakan Calhanoglu, puis une épique séance de tirs au but pour venir à bout de Rio Ave.

Un total de 24 tirs au but a en effet été frappé, pour une victoire finale 9-8 au bout du bout de la nuit. La délivrance est venue d’un ultime arrêt du gardien Gigi Donnarumma.

