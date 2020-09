Pas de match de Coupe d'Europe pour Zlatan Ibrahimovic. Testé avant la rencontre face aux Norvégiens de Bodo Glimt jeudi en match de barrage de Ligue Europa, le Suédois du Milan AC a été déclaré positif au coronavirus. Ibrahimovic a immédiatement été placé à l’isolement. Selon le club lombard, « tous les autres joueurs et membres du staff ont été testés négatifs ».

Ibra a rassuré ses fans sur les réseaux quelques minutes après l’annonce de la nouvelle. Du pur Zlatan dans le texte. « J’ai été testé négatif au Covid hier et positif aujourd’hui. Aucun symptôme, ni quoi que ce soit. Le Covid a eu le courage de me défier. Mauvaise idée »

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea