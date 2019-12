A l'image de Lucas Tousart, au sol après un duel avec le Lillois Benjamin André, l'OL est passé à côté de son match, mardi contre le Losc (0-1). — Laurent Cipriani/AP/SIPA

Les Lyonnais sont incapables d’enchaîner en Ligue 1. Trois jours après leur succès à Strasbourg (1-2), ils ont dû céder contre le Losc (0-1).

Cette défaite sonne comme un « gros coup d’arrêt » selon Houssem Aouar, de retour de blessure mardi.

Au Parc OL,

« Je pense qu’on ne mérite pas de gagner ce match-là mais on ne mérite pas de le perdre non plus. » Rien n’a été épargné aux supporters lyonnais mardi, et surtout pas cette entame de conférence de presse de Rudi Garcia digne de ses plus mémorables tirades avec l'OM. Certes, le Losc n’a rien montré de transcendant au Parc OL (0-1), mais Memphis Depay et les siens peuvent-ils vraiment relativiser une prestation à trois tirs cadrés, dont aucun après la 35e minute de jeu, débouchant qui plus est sur le premier succès loin du stade Pierre-Mauroy pour le désormais ex-pire bilan à l’extérieur de Ligue 1 ?

#OLLOSC



🗨️ Jeff Reine-Adélaïde (@OL) : "On savait que le premier qui allait marquer allait gagner (...)" pic.twitter.com/1fD2FX6uNl — Late Football Club (@LateFootClub) December 3, 2019

De retour après quasiment un mois d’absence en raison d’une blessure musculaire, l’attaquant néerlandais était moins tranchant qu’à l’accoutumée face aux micros : « On doit faire mieux et au moins ne pas perdre ce match. Mais il y a beaucoup de blessés en ce moment et c’est important de rester positifs ». Difficile de suivre la consigne du néo-capitaine lyonnais en tant qu’observateur d’une rencontre aussi indigente, trois jours avant Nîmes-OL et surtout une semaine avant le tournant de Ligue des champions contre le RB Leipzig.

L'@OL n'a pas marqué lors de 4 de ses 8 premiers matchs disputés à domicile lors d'une saison en @Ligue1Conforama pour la 1ère fois depuis l'exercice 1997/98(4). #OLLOSC — Stats Foot (@Statsdufoot) December 3, 2019

« On ne va pas se cacher : on ne méritait pas de gagner »

« Je ne suis pas inquiet en vue du match de Leipzig, assure Memphis Depay. Je ne suis jamais inquiet. » Une caractéristique que ne partagent pas la plupart de ses partenaires, à en croire les têtes baissées et l’absence de réaction après l’ouverture du score de Jonathan Ikoné (0-1, 68e). Rudi Garcia a listé ce qu’il aurait aimé voir au cours de cette morose soirée lyonnaise : « plus de fluidité offensive », des joueurs « portant moins le ballon », et pensant à « être collectifs, à jouer plus simplement ».

De retour durant la dernière demi-heure de jeu après un autre pépin musculaire contracté au Vélodrome le 10 novembre, Houssem Aouar développe les manques de cet OL, actuel 8e de L1 et désormais largué à neuf points de Marseille.

Ça fait longtemps qu’on n’arrive pas à gagner ces matchs qui nous permettraient de faire une bonne opération. Ce soir, encore une fois, on marque un gros coup d’arrêt. Il va falloir relever la tête dès vendredi. On ne va pas se cacher : on ne méritait pas de gagner. On n’a pas su emballer la rencontre. Il manquait beaucoup de jeu en une touche de balle, de bonnes transmissions. On a eu tendance à parfois faire la touche de trop, à ne pas donner le ballon au bon moment ou à mal doser nos passes. »

« Pas les ressources physiques pour être fluides et flamboyants »

Une sacrée faillite technique qui agace forcément un profil aussi fin que l’international espoirs. De son côté, Rudi Garcia préfère jongler entre excuses physiques supposées et optimisme : « On n’avait pas les ressources physiques pour être fluides et flamboyants. Par contre, dans l’envie et la détermination, on a su rester dans le combat et la bagarre ».

« Il n'y a pas d’excuse », tance Juninho après le couac de l'OL en Russie https://t.co/NBWkQKC3vt — 20 Minutes (@20Minutes) November 28, 2019

Le Castagne FC se porte donc très bien, à en croire le nouvel entraîneur lyonnais (cinq victoires, un nul et quatre défaites, toutes compétitions confondues depuis son arrivée), qui n’hésite pas à mentionner un jeu « flamboyant ». Ce qualificatif n’a guère été prononcé dans les travées du Parc OL depuis l’ouverture de l’enceinte en janvier 2016.