Ici à la lutte avec Martin Terrier, Renato Sanches a livré un match intéressant ce mardi au Parc OL. — Laurent Cipriani/AP/SIPA

Vainqueur samedi à Strasbourg (1-2), l'OL a rechuté ce mardi (0-1) contre un Losc qui n’avait pas encore remporté le moindre match à l’extérieur cette saison.

Les Lyonnais, qui ont enregistré les retours de Memphis Depay (titulaire) puis Houssem Aouar (entré à l’heure de jeu), ont encore été sans idée, avant de craquer sur une mauvaise relance de Marcelo.

Vainqueur à Angers (0-2) juste avant, l’OM compte désormais neuf points d’avance sur les hommes de Rudi Garcia.

Si les 42.535 spectateurs du Parc OL ont vu débarquer le Père Noël à la pause, ils n’ont pas assisté ce mardi au miracle d’un choc de Ligue des champions entre deux de nos trois représentants dans l’épreuve reine. Lyonnais et Lillois ont bel et bien livré un triste match (0-1) entre deux équipes respectivement lâchées à six et neuf points de l'OM (2e).

Non, Memphis Depay ne peut pas tout changer

Meilleur atout offensif lyonnais depuis le début de la saison (11 buts en 14 matchs officiels jusque-là), le capitaine lyonnais a montré qu’il avait les crocs dès le coup d’envoi. Quasiment un mois après sa blessure musculaire contre le Benfica (3-1), il a failli flamber après moins d’une minute mais a buté sur Mike Maignan. On a eu droit à du pur Memphis Depay, cette fois installé en pointe sans Moussa Dembélé (mais dans les faits un peu partout) : de l’allant, de la créativité, mais aussi du déchet dans les transmissions et une autre occasion manquée face au gardien lillois (35e). Sans surprise, Rudi Garcia n’a pas pris trop de risque avec le Néerlandais est sans surprise sorti dès la 65e minute de jeu, au profit d’Houssem Aouar, lui aussi de retour de blessure.

Memphis est obligé de dézoner en 8-10 et de tenter des passes impossibles pour créer un minimum de mouvement. Pas rassurant — Hugo de Avellaneda 🇦🇷 (@hpbboss) December 3, 2019

Oui, Renato Sanches est en train de se relancer

L’une des grandes curiosités du mercato estival lillois a de moins en moins l’allure d’un flop. Sensation de l’Euro 2016 à 18 ans, le puissant international portugais s’est montré à son avantage comme rarement jusque-là sous le maillot du Losc. Dans un rôle de milieu droit, Renato Sanches a été à l’origine des plus grosses occasions nordistes en première période. Mais Victor Osimhen a soit mal conclu (4e, 16e), soit il est tombé sur une sublime parade d’Anthony Lopes (10e).

Mdr ce duel de puissance entre Renato et Memphis on avait plus vu ça depuis les courses de chars sous l’Empire romain — William Pereira (@WillyTheKiid) December 3, 2019

Oui, l’OL est plus malade que le Losc

Les Lyonnais ont réussi la performance d’offrir au Losc (2 points sur 21 à l’extérieur en L1 jusque-là !) sa première victoire de la saison loin du stade Pierre Mauroy. Initié par une mauvaise relance de Marcelo, l’unique but de la rencontre de Jonathan Ikoné (0-1, 68e) illustre les difficultés lyonnaises.

Le pire pour l’#OL, ce n’est même pas la défaite. Le pire, c’est qu’il n’y a eu aucune révolte. Et que ce n’est pas un problème d’état d’esprit, comme dans un passé assez récent. L’OL est juste faible #OLLOSC — Gaël Berger (@GaelBerger) December 3, 2019

En panne de latéraux avec la blessure à la cheville mardi de Youssouf Koné, après celles de Léo Dubois et de Fernando Marçal, l’OL a surtout un criant manque de continuité et d’idées sur le plan offensif (trois tirs cadrés au total, aucun en deuxième période). Sans la moindre réaction organisée face au Losc, les joueurs de Rudi Garcia n’ont pas volé leur retard conséquent sur leur rival olympien.