Juninho, ici lors de la conférence de presse de présentation de Rudi Garcia à l'OL, le 15 octobre. — ROMAIN LAFABREGUE / AFP

En bonne position dans la course aux 8es de finale de la Ligue des champions, l’OL a laissé passer une belle opportunité de se qualifier, mercredi à Saint-Pétersbourg (2-0).

Juninho n’a pas du tout apprécié « la faible prestation » lyonnaise et il a cette fois tenu à l’expliquer à la presse pendant trois minutes.

Le dirigeant brésilien a notamment demandé aux joueurs de faire preuve de « fierté et d’orgueil » afin de rectifier le tir, que ce soit samedi à Strasbourg ou le 10 décembre contre le RB Leipzig.

Jusque-là, Juninho ne s’était pas encore présenté devant la presse après une défaite dans un match à gros enjeu, que ce soit à Saint-Etienne, à Lisbonne ou à Marseille. Mais mercredi soir à Saint-Pétersbourg, le directeur sportif lyonnais a tenu à pointer d’emblée face aux médias « une défaite complètement méritée ». Durant trois minutes, il s’est montré bien tranchant pour débriefer le terne match d’un OL battu (2-0) par le Zénith et encore loin des 8es de finale de la Ligue des champions. Voici quelques morceaux choisis.

On a vu une équipe qui a manqué de caractère à certains moments et qui n’était pas capable de dominer au milieu du terrain. Il n’y a pas d’excuse par rapport aux joueurs qui n’étaient pas là. Ce n’est pas une équipe qui a joué avec l’énergie d’une finale pour se qualifier. C’est inquiétant car la prestation est faible. Certains moments nous donnent de l’espoir mais ça ne suffit pas à ce niveau-là. A nous d’avoir un peu de fierté et d’orgueil. C’est la Ligue des champions, une compétition à laquelle tu fais beaucoup d’efforts pour participer. Quand tu y arrives, tu ne peux pas disputer un match très très moyen comme on l’a fait ce soir. »

« On n’a pas vraiment une présence dans la surface à part Moussa Dembélé »

Un constat partagé par le capitaine du soir Léo Dubois (en l’absence de Memphis Depay) : « On a fait une mauvaise première période. Dans les duels, nous n’étions pas à la hauteur de la compétition. Ce soir, on ne mérite pas autre chose ». Ce qu’il y a de bien avec « Juni », lorsqu’il est lancé dans son évaluation d’un Lyon blessé, c’est cette propension à donner des éléments précis. « Je ne sais pas combien de fois on a eu la possibilité de centrer ce soir. Mais le ballon n’est jamais arrivé à nos attaquants. Car finalement, on n’a pas vraiment une présence dans la surface à part Moussa [Dembélé]. Si tu centres 30 fois par match mais qu’il y a seulement Moussa dans la surface, ça ne sert à rien. »

Comment Juninho peut accepter une telle composition ? — Florian MOUCHEL (@flomouchel) November 27, 2019

Je peux pas imaginer que Juninho soit d’accord avec ce cirque. Faire passer Caqueret et Lucas pour des joueurs n’ayant même pas le niveau d’un défenseur central au poste de 8 c’est dramatique. — Algone (@Algone_) November 27, 2019

Une problématique que Rudi Garcia n’a pas semblé à même de régler, lui qui n’a ajouté un autre véritable attaquant de pointe, Amine Gouiri, qu’à la 83e minute de jeu contre le Zénith. S’il n’y avait que ça à redire sur la composition de mercredi… « Je ne pense pas que cette défaite soit due aux choix de Rudi, assure Juninho. Jason [Denayer] a par exemple fait un match assez correct au milieu. »

Rudi Garcia s'offre un record après un nouvel échec en Ligue des champions https://t.co/Hb1Z40w9fZ — 20 Minutes (@20Minutes) November 27, 2019

A voir le regard noir de l’ancien septuple champion de France avec l’OL, on comprend qu'« assez correct » est sans doute le compliment le plus appuyé qu’il peut attribuer à un joueur après cette piètre défaite en Russie. « Ce qui se répète depuis le début de saison, c’est qu’on voit trois, quatre, et même cinq joueurs qui ne sont pas à leur niveau », regrette-t-il également. Et si « Juni » se trompait sur le véritable niveau attendu d’éléments dans le dur depuis un moment ?