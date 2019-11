Jeff Reine-Adélaïde a inscrit son premier but sous le maillot lyonnais, samedi face à Nice (2-1), avant d'être remplacé dès la 38e minute de jeu. — Laurent Cipriani/AP/SIPA

Malgré sa belle entame de match, le capitaine des Bleuets a été remplacé dès la 38e minute de jeu par Youssouf Koné, amené à compenser l’expulsion du latéral gauche Fernando Marçal.

Ce choix de Rudi Garcia a de quoi étonner, puisque Jeff Reine-Adélaïde avait déjà été sorti dès la mi-temps, il y a deux semaines à Marseille (2-1).

Au Parc OL,

« Le coach a dû faire un choix et c’est tombé sur lui. » La formule mi-basique, mi-fataliste de Lucas Tousart résume bien une interrogation majeure entourant l'OL depuis le début de la saison. A savoir pourquoi Jeff Reine-Adélaïde ne dispute-t-il jamais une rencontre complète sous le maillot lyonnais ? Sur ses 12 matchs joués depuis son arrivée cet été dans le Rhône, l’ancien Angevin n’a jamais dépassé les 86 minutes (1-1 contre le Zénith le 17 septembre).

Le prometteur milieu offensif de 21 ans reste surtout sur un mystérieux remplacement dès la mi-temps à Marseille (2-1, au profit de Jean Lucas) puis encore plus tôt (à la 38e minute de jeu), samedi contre Nice (2-1), afin de compenser l’expulsion du latéral gauche Fernando Marçal. Comment cela a-t-il encore pu « tomber sur lui », alors qu’il venait d’ouvrir le score, avec à la clé son premier but sous ses nouvelles couleurs ?

La machine redémarre. Très belle victoire de l’équipe ✌🏽 avec mon premier but sous cette tunique mais surtout devant notre public... 🔴🔵 pic.twitter.com/9Kn2dPZYmZ — Jeff Reine-Adélaïde (@jreineadelaide) November 23, 2019

« Je ne pouvais pas me permettre de perdre Jeff »

« Le coach a eu ses explications mais on va les garder en interne », a brièvement répondu l’intéressé, limite admirable en gendre idéal face aux médias. Jugez plutôt sa faculté à voir le verre à moitié plein : « C’est un but qui fait du bien à l’équipe et qui me fait du bien aussi, donc je suis très content ce soir ». Posture forcée ou coéquipier altruiste par excellence ? Difficile de le dire mais beaucoup de joueurs n’auraient pas besoin d’être relancés par des journalistes pour exprimer autrement plus de frustration que lui : « Bien sûr que j’aurais préféré rester sur le terrain mais c’est le choix du coach ».

Quand Jeff Reine-Adelaide est le seul joueur à surnager lors de OM-OL, il sort à la mi-temps. Quand il marque et qu'il est très bon contre Nice, il sort avant la mi-temps suite à l'exclusion d'un coéquipier. C'est vraiment très dur pour l'un des meilleurs lyonnais. — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) November 23, 2019

C’est assez fascinant. Reine Adelaide peut réussir ce qu’il veut, marquer... il sort toujours. Ça devient un sketch. #OLOGCN — Bertrand Latour (@LatourBertrand) November 23, 2019

JRA on sent un déclic il a compris qu'il peut être décisif, c'est une énorme diff si il commence a planter, faut qu'il puisse enchaîner maintenant hein Rudi. — Flo el scout (@Benzema3469) November 23, 2019

Et ça tombe bien, Rudi Garcia nous a livré en toute transparence ses critères de choix pour avoir jugé qu’il serait préférable de sacrifier Jeff Reine-Adélaïde plutôt qu’un milieu plus défensif comme Thiago Mendes, ou l’un des attaquants parmi Bertrand Traoré, Martin Terrier voire Moussa Dembélé.

Il a joué deux fois 90 minutes dans la semaine [avec l’équipe de France espoirs] et il avait un carton jaune [à la 33e minute]. Obligatoirement, quand on est dix, si on ne combat pas, on perd ou on se fait rejoindre. Je ne pouvais pas me permettre de perdre Jeff aujourd’hui, mais aussi pour mercredi prochain [à Saint-Pétersbourg], parce que je rappelle que je n’ai pas Houssem Aouar ni Memphis Depay. Donc les raisons qui faisaient que Jeff devait sortir étaient assez simples, avec ses 180 minutes jouées et son carton jaune. »

« Je comprendrais qu’il soit déçu d’être remplacé aussi vite »

A ce rythme-là et avec ce niveau de précaution de la part de Rudi Garcia, Jeff Reine-Adélaïde va se retrouver avec davantage de temps de jeu cette saison en tant que capitaine des Bleuets (468 minutes en six matchs) qu’avec l’OL (684 minutes en 12 rencontres). L’argument de la prudence liée au fait qu’il soit le seul joueur averti s’entend davantage au vu de l’improbable high-kick de Fernando Marçal sur Hicham Boudaoui. « Je regrette ce carton jaune, oui et non, car une contre-attaque adverse s’amorçait », glisse avec franchise Jeff Reine-Adélaïde. Ses coéquipiers ont eu un mot de soutien pour ce joueur jusque-là sous-utilisé par Sylvinho comme par Rudi Garcia, en comparaison avec ses concurrents Thiago Mendes, Bertrand Traoré, Maxwel Cornet et Martin Terrier, tous décevants depuis le début de la saison.

Jeff Reine-Adélaïde encore une fois sacrifié. J'ai de la peine pour lui, j'ai l'impression qu'il paye le fait d'être un homme gentil, facile à gérer, qui ne fait pas de vague même face à l'injustice. — Alexandre Ribeiro (@Alexandre_Rbr) November 23, 2019

« Il a marqué un super but qui nous a délivrés ce soir », indique Lucas Tousart. Pour Joachim Andersen, « Jeff n’a pas joué beaucoup et je comprendrais qu’il soit déçu d’être remplacé aussi vite ». Pour un joueur ayant été privé de derby (1-0), de Ligue des champions à Leipzig (0-2), et entré en jeu à deux minutes de la fin à Lisbonne (2-1), ce match à 38 minutes et donc un but avant la douche serait presque royal. Pour un transfert record dans l'histoire de son nouveau club (25 millions d’euros + 2,5 M€ de bonus), on a déjà connu plus privilégié.