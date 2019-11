« C’est un joueur très important pour nous qui a joué un match pas du tout important. » Rudi Garcia a trouvé cette formule pour exprimer sa colère, ce jeudi, de devoir se passer de son principal atout offensif, Memphis Depay, pour la venue de Nice samedi (17h30). L’attaquant lyonnais, qui sera bien le nouveau capitaine de l’équipe, a en effet « senti que la douleur revenait lentement » lors du match de qualification pour l’Euro, mardi contre l’Estonie (5-0).

Si bien qu’il a quitté la pelouse dès la mi-temps de cette rencontre sans enjeu véritable pour une sélection néerlandaise déjà qualifiée, en raison d’une nouvelle blessure musculaire à la cuisse, deux semaines après avoir dû sortir à la pause contre le Benfica (3-1). « Comment ne serais-je pas irrité ? », a demandé Rudi Garcia lors de sa conférence de presse, alors qu’il sera également privé d’Houssem Aouar (ischio-jambiers) samedi.

C’est vraiment dommageable pour l’OL. Ça m’ennuie qu’il se soit blessé lors d’un match des Pays-Bas qui ne comptait pour rien. Très sincèrement, c’est un manque de respect pour l’institution OL. On ne peut pas l’utiliser samedi, on a neuf matchs en 29 jours et on ne sait pas quand il va pouvoir revenir. Comment ne serais-je pas irrité ? On avait déjà fait des pieds et des mains pour qu’il ne joue pas contre l’Irlande du Nord. Mais il a rejoué mardi et s’est refait mal après 30 minutes. J’ai eu une explication avec Memphis. C’est l’OL qui le paie et il est aussi important pour nous que pour eux. »