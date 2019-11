FOOTBALL Le directeur sportif lyonnais va tenter de convaincre son ancien coéquipier, et actuel attaquant indiscutable du Real Madrid, de revenir dans son club formateur

Juninho et Karim Benzema, ici en février 2009 lors d'un match de Ligue 1 à Nancy. — Cedric Joubert/AP/SIPA

Juninho s’est mis en tête de réussir un défi qu’avait lancé Jean-Michel Aulas l’an passé. A savoir celui de convaincre Karim Benzema de bientôt boucler la boucle à l'OL, dans son club formateur. « Je veux proposer à Karim de terminer sa carrière chez nous, a ainsi expliqué le directeur sportif lyonnais mardi soir sur la chaîne du club. Il a tout réussi. Il est d’ici. Et pourquoi ne pas faire un effort de sa part pour revenir. J’attends le bon moment pour discuter avec lui. Il va terminer sa carrière chez nous. »

Invité de Tout Le Sport, @JM_Aulas a évoqué un retour de @Benzema à Lyon: "On en a parlé avec lui, mais économiquement on ne pouvait pas le faire" #TLS #OL pic.twitter.com/uH3pKt3YL7 — Tout Le Sport (@toutlesport) March 11, 2019

Rien n’est moins sûr tout de même au vu de la situation de l’ancienne pépite de la Plaine des jeux de Gerland, toujours indispensable au Real Madrid (11 buts et cinq passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues), avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2021.

En mai dernier, sur le plateau de Quotidien, Karim Benzema (31 ans) avait été clair : « En France, je n’ai que Lyon comme club de cœur. J’y ai laissé une très bonne image et j’aimerais que ça reste comme ça. Donc la réponse est non, pour le moment non, je ne reviendrai pas ». « Juni », qui a été son coéquipier durant cinq saisons, avec notamment quatre titres de champion de France partagés, n’a cependant pas dit son dernier mot.