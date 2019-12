Ce sont supposément les deux autres locomotives de notre championnat derrière l'intouchable PSG, et on ne peut pas dire qu'elles aient véritablement fait honneur à leur statut depuis le début de la saison. Ridicule en C1, dans les résultats plus que dans le jeu, les Lillois n'ont pas sombré en championnat en partie grâce à leur formidable perle nigérienne Osimhen, mais pour le reste, c'est très médiocre. Côté Lyonnais, Rudi Garcia a permis d'enclencher une série plus positive (12 points sur 15), mais l'ensemble est très fragile et la qualité de jeu discutable, pour le moins. Malgré tous ces constats peu amènes, le gagnant du soir, si gagnat il y a, pourrait bien se replacer sur le podium à la surprie générale. La Ligue 1....