B.V., N.C., M.D., G.B. et N.R.

L'équipe de France féminine avant son match face à la Thaïlande — SIPA

J-1 ! On y est presque, la Coupe du monde féminine de football commence vendredi au Parc des Princes avec le match d'ouverture France-Corée du Sud. Durant un mois, vous pourrez suivre avec 20 minutes l'épopée des Bleues, qui ont clairement affiché leur objectif d'aller au bout. Alors, pour vous mettre dans le bain, on vous propose deux quiz visant à connaître un peu mieux nos 23 (futures?) championnes.

Le premier est plutôt simple. On vous propose des noms, à vous de les faire correspondre avec la photo qui va avec.

Cliquez sur la photo ci-dessous pour jouer

Le deuxième, pour aller plus loin. On vous propose 23 anecdotes sur les Bleues, tentez de deviner quelle anecdote correspond à chaque joueuse. On sait, c'est dur, mais vous aurez de quoi vous la raconter vendredi soir devant le match, promis.

Cliquez sur la photo ci-dessous pour jouer au quiz n°2.

Alors, alors, ça donne quoi?