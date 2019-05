Le Pharaon de la Mersey ne foulera pas la pelouse d'Anfield mardi soir à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone. C’est son entraîneur Jurgen Klopp qui l’a confirmé ce lundi matin en conférence de presse : Mohamed Salah est forfait.

Mohamed Salah has been ruled out of #LFC's @ChampionsLeague semi-final second-leg tie with @FCBarcelona on Tuesday.https://t.co/X4c49voP55