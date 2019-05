L’opération remontada s’annonçait déjà très compliquée, elle se transforme tranquillement en mission impossible. Toujours à la lutte avec City pour rafler son premier titre en Premier League depuis 1990 à une journée de la fin, verpool devra selon toute probabilité affronter Barcelone mardi sans Firmino ni Mohamed Salah.

Dubravka insists he 'did not try to injure' Mo Salah - as Klopp reflects on Newcastle's display #nufc https://t.co/0LynxJdiPr