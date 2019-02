Après le jet de banane sur Pierre-Emerick Aubameyang, après les insultes à caractère raciste à l’encontre de Raheem Sterling, le football anglais est à nouveau au cœur d’un scandale après que Mohamed Salah a été insulté à l’occasion du déplacement de Liverpool à West Ham lundi soir. Alors que l’Egyptien s’apprêtait à tirer un corner, un fan des Hammers lui a crié « Putain de musulman ! ». Sur la vidéo publiée sur Twitter par un supporter présent en tribunes, de nombreux spectateurs semblent prendre à partie l’auteur de cette odieuse tirade.

I went to watch West Ham vs Liverpool and I was disgusted by what I was hearing. People like this deserve no place in our society let alone football matches. #kickracismout @22mosala @FA pic.twitter.com/M4dBsMrCy8