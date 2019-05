C’est une image qui tourne en boucle sur twitter, à l’initiative du diffuseur lui-même. BT Sports, qui détient les droits TV de la Ligue des champions en Angleterre, a publié une vidéo assez dingue depuis la tribune de presse du Camp Nou, où l’on voit Rio Ferdinand et Gary Lineker sauter de joie au moment du 3e but du petit Lionel sur coup-franc.

Pas très corporate, même si les deux consultants phares des télés anglaises ne sont pas connus pour être des fervents supporters des Reds. Ferdinand, l’ancien défenseur de United, s’est défendu en plaidant la sidération face au génie.

« Je me sens béni d’avoir vu ce coup-franc. Je me tenais là en pensant "c’est trop loin", mais je ne crois pas lui avoir donné assez de crédit pour ce but. En direct, je me suis dit que le gardien aurait dû faire mieux. Mais au ralenti, le ballon prend la lucarne, depuis cette distance et avec aussi peu d’élan, c’était exquis »

#Messi600

Another achievement on an unforgettable night.

A genius. A figure that will never be seen again in the world of football. pic.twitter.com/ixGNDfimHK