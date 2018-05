Lyon: L'OL pourrait-il vraiment être exclu de la Ligue des champions par l'UEFA?

Quelques affrontements avaient notamment éclaté autour du Parc OL, le 15 mars, en marge du 8e de finale retour de Ligue Europa OL-CSKA Moscou. ROMAIN LAFABREGUE — AFP

Le jour tant redouté est arrivé pour l'OL. Poursuivi pour « comportement raciste » de ses supporters et déjà sous le coup d’une exclusion avec sursis des compétitions européennes, le club lyonnais est jugé ce jeudi par la commission de discipline de l’UEFA et risque gros.

L’UEFA avait ouvert en mars une procédure disciplinaire à l’encontre du club français pour « jet d’objets et utilisation d’engins pyrotechniques », « perturbations de la foule », « escaliers bloqués » et surtout « comportement raciste », en marge du match Lyon-CSKA Moscou en 8e de finale retour de Ligue Europa (1-0, 2-3). Selon une source interne à l’UEFA citée fin mars par L’Equipe, la présence de symboles nazis dans le stade, des salutations nazies et l’agression d’un supporter de couleur sont reprochées à l’OL.

En avril 2017, les Lyonnais avaient été condamnés à une exclusion de toute compétition européenne avec sursis (avec période probatoire de deux ans) à la suite de graves débordements en amont du match de Ligue Europa contre Besiktas au Parc OL. L’avenir en Ligue des champions des joueurs de Bruno Genesio se joue donc ce jeudi.

