OL-CSKA: Procédure disciplinaire ouverte par l'UEFA contre Lyon pour «comportement raciste»

Une procédure disciplinaire a été ouverte par l'Uefa contre l'Olympique lyonnais, notamment pour «comportement raciste» et «jet d'objets et utilisation d'engins pyrotechniques», après la rencontre d'Europa League perdue contre le CSKA Moscou jeudi (2-3, aller 1-0), a annoncé lundi l'instance européenne, qui étudiera le dossier le 31 mai.

Selon l'Equipe, l'Uefa « indique qu'il s'agit de symboles nazis dans le stade, de salutations nazies et de l'attaque d'un spectateur de couleur ».

Les autres faits reprochés à l'Olympique lyonnais concernent des «perturbations de la foule» et «des escaliers bloqués», selon le site de l'Uefa qui précise que l'instance disciplinaire étudiera le dossier le 31 mai. Au moins 8 policiers avaient été blessés en marge de cette rencontre qui s'était soldée par l'élimination de l'OL de l'Europa League.

Trois interpellations

Juste avant le début du match, 100 à 150 supporters encagoulés s'en étaient pris à un équipage de la BAC présent dans le cadre de la protection antiterroriste, selon la police. Ils ont notamment lancé des projectiles et leur véhicule a été très endommagé, nécessitant l'intervention des CRS.

Il y a eu trois interpellations, avait-on appris auprès de la préfecture. Et, selon la police, il y avait eu huit blessés parmi les forces de l'ordre, six CRS légèrement et deux autres policiers plus sérieusement.

L'OL est sous le coup d'une exclusion de toute compétition européenne avec sursis, avec période probatoire de deux ans qui avait été décidée mi-avril à la suite de graves débordements survenus en amont du match d'Europa League contre Besiktas disputé en avril 2017 au Parc OL de Décines-Charpieu, aux portes de Lyon.

La rencontre, comptant pour les quarts de finale de l'Europa League, avait débuté avec trois-quarts d'heure de retard en raison de l'envahissement de la pelouse par des dizaines de supporters lyonnais du virage Sud.

Ces derniers voulaient alors se protéger des projectiles et des pétards lancés depuis le haut des tribunes. Des affrontements avaient en outre débuté aux abords du stade deux heures avant la rencontre entre fans des deux équipes, et des bagarres ont ensuite éclaté dans les tribunes.

L'Olympique de Marseille est également visé par une procédure discipinaire de l'UEFA à la suite du match qu'il a remporté à Bilbao, face à l'Athletic Club (2-1, aller victoire 3-1). Sont reprochés à l'OM «utilisation et jet d'engins pyrotechniques» et «perturbations de la foule», précise l'UEFA qui annonce que son instance disciplinaire étudiera ce cas le 22 mars.